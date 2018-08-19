Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay sözler... 'Beşiktaş en kötü futbolunu oynuyor'
Hürriyet gazetesi yazarları İlker Yasin ve Kenan Başaran, Beşiktaş'ın deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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İLKER YASİN: ŞENOL GÜNEŞ, “SATIN” DEMiŞTi AMA... 3 GÜNDE iKiNCi KEZ GÜNEŞi GÖSTERDi
Alvaro Negredo, Linz’den sonra dün de Beşiktaş’ı ipten alan isimlerin başındaydı. Beşiktaş’ta başkanından teknik direktörüne, kaptanından futbolcusuna bir, ‘tükenmişlik sendromu’ yaşandığını söylemek yanlış olmaz...Seçim, değişim derken, bu aşamada ya Beşiktaş değişmeyi öğrenecek ya da gün gelecek birileri Beşiktaş’ı değiştirecek. Son 3 yıla 2 şampiyonluk sığdırarak ve 3. yılda şampiyonluğu kıl payı kaçırarak gösterilen performans iyi bir iş... Ama yapılmamış olanı yine yapmak, hatta yüzde 5 daha iyi yapmak bile artık başarı için yeterli değil...Neydi ilk yarı Beşiktaş’ın o hâli?Tek gol pozisyonu bulamayan ve 45 dakika sonrasında soyunma odasına, 4 gol yememiş olmanın şansıyla giden Beşiktaş’ta neler oluyor?Sayın Orman, sayın Güneş, bir anlatın lütfen... İlk 45 dakikada hiçbir futbolcusu kendi vasatını yakalayamazken, Necip, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Gökhan, hatta Tolga sahada uyurken, Şenol Güneş’in içindeki Karadeniz fırtınası nasıl dingin kaldı anlamadım...
Fotoğraflar: Arşiv
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BU SEZON ÇOK ZOR GEÇER
BEŞİKTAŞ heyecan vermeyi, ortak amaçlara odaklanmayı unutmuş bir takım... Linz’deki resmin aynıydı dün... Avusturya’daki yoklar; Quaresma, Vida, Necip, Gökhan, Negredo dün sahadaydı. Ölçü ne? Rotasyonda Tolgay, Caner, Lens neden maça başlamadılar, onu da anlamak zor... Dün sanki Real Madrid, Liverpool vardı Beşiktaş karşısında...İlk yarı aynen Linz önündeki gibi pres yapan, yakın temasla oynayan, hızlı pası ve kontratakları seven Erzurum, Beşiktaş’ı perişan etti. Oğuzhan’a 45, Necip’e 70 dakika dayanan Güneş için bu sezon çok zor geçer gibi gözüküyor. Güneş’in, “Satın, işe yaramaz” dediği Negredo, Güneş’e, güneşi 3 gün içinde tekrar gösterdi. 76. dakikada Pepe’nin uzun pasında Negredo’nun topukla attığı harika gol, Güneş’e derin bir nefes aldırıp, “Ben ne yapıyorum acaba” demesine yol açtı.
Fotoğraflar: Arşiv
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MAÇIN ADAMI:
Caner Erkin
DÜN, Beşiktaş’ın Beşiktaş gibi oynamasında ve takım ruhunun, heyecanın doruğa çıkmasında Caner’in katkısı çok büyüktü.OĞUZHAN, SENDROMDA MI?
OĞUZHAN... Aybaba döneminde geldi, Biliç döneminde meziyetlerinin üzerine bir tık koydu. Sonrasında sahnede yok. Kafa olarak, fizik olarak, kaptan ve takım lideri olarak hâlâ yok. Bu bir tükenmişlik sendromu mu? ARARSIN...
GOLCÜLERİN, Mario Gomez’i, Cenk’i, Aboubakar’ı yollarsın. Onların arkasındaki hem golcü hem oyun kurucu Talisca’yı da yollarsın. Daha öncesinde savunmanın göbeğinde Marcelo’yu, sonrasında Toşiç’i de yollarsın. Çok başarılı bir performansı olan kaleci Fabri’yi de yollarsın. Tamam.Hep satar ve yerine daha iyisini koyamazsan, sattıklarını ararsan ve hatta daha eskiden sattıkların Burak ile Sosa’ya bel bağlarsan, bir takım yanlışlar var demektir. İyi paraya satmak iyidir ama daha iyisini almak çok daha iyidir...
Fotoğraflar: Arşiv
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MUTSUZLAR TAKIMI...
Bütün as oyuncuları yönetim, başkan tarafından elden çıkarılan Şenol Güneş mutlu mu, mutsuz mu? Fabri’ye 2 yıl yedeklik yapan, yaşı kemale ermiş kaleci Tolga mutlu mu, mutsuz mu?Güneş’in istemediği, “Satın” dediği ama kendi yeteneklerinin farkındaki Negredo mutlu mu, mutsuz mu? Atiba’nın yokluğunda Babel mutlu mu, mutsuz mu? Love, Mustafa Pektemek, Tolgay mutlu mu, mutsuz mu?Ve en önemlisi, Beşiktaş seyircisi 3 yıl öncesinin Beşiktaş’ını ararken mutlu mu, mutsuz mu? Dün tecrübesiz, heyecanları yüksek bir takıma karşı Beşiktaş ismiyle bir maç kazanıldı. Ama Beşiktaş’ın son 1 ay içerisindeki futbolu kimseyi mutlu etmiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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KENAN BAŞARAN: BEŞiKTAŞ, ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMiNiN EN KÖTÜ FUTBOLUNU OYNUYOR
Beşiktaş, Linz maçının devamını oynadı ilk 45’te Erzurum’da. Hatta daha kötüsünü... ilk devresini 3-4 farkla geride kapatabileceği maçı 3-1 kazandı ama bu ayıplarını örtmüyor.BEŞİKTAŞ, yüksek rakımlı Erzurum’a maçtan 1 saat önce gitseydi bile daha kötü bir ilk devre oynayamazdı. Oysa takım cumadan beri Erzurum’daydı. Bu takım kahvehaneden rastgele insanlardan oluşturulsaydı, bu kadar ruhsuz olamazdı. Oysa çoğu yıllardır yan yana.Beşiktaş, Linz maçının devamını oynadı ilk 45’te Erzurum’da. Hatta daha kötüsünü...Düşünün Dünya Kupası’nda oynamış iki stopere sahip takım, korner savuşturamıyor!Taraftarı rahatlatacaksa tüm vebali Tolga Zengin’in sırtına yükleyelim gitsin.Tolga da bir sorun, ama onlarca sorundan sadece biri... Oğuzhan, yıldızlaştığında savunma önünde oynuyordu. Buna rağmen skora daha çok katkı sunuyordu. İki şampiyonluktaki toplam golü 14, asisti de 14... Güneş, ondan 10 numara yaratmaya çalıştığından beri yokları oynuyor. Bu denemeyi sonlandırmalı.‘Sert orta saha’ amacıyla sahaya sürülen Medel-Necip, Erzurumlulara pasaportsuz geçiş hakkı tanıdı. Güneş, devre bitmeden Caner-Oğuzhan değişikliği yapsa da bu hamle dahi gecikti. Ve bence çıkması gereken de isim de Necip’ti, çünkü temel sorun orta alanın ileriye doğru top yapamamasıydı. Oğuzhan’ı sıkıntılı gösteren bir sebep de geriye gelip top alma mecburiyeti duymasıydı. Yine de Caner’in oyuna girmesi ve Erzurum’un da yarım saatlik baş döndürücü tempodan yorgun düşmesi oyunu soğuttu. İkinci devre, Beşiktaş golü yediği gibi de attı (üst üste kornerler sonrası). Beraberlik sonrası Beşiktaş, nihayet büyük bir takım olduğunu hatırlayarak sakinleşip top yapmaya başladı. Ancak 60-70 arası ‘beraberlik kokusu’ vermeye başlamışken Negredo, daha doğrusu klas ortaya çıktı. Linz maçında da yazdım: Bu adam gidecekse bile uçağa binince kadar bu takımda direkt oynar.Beşiktaş, ilk devresini 3-4 farkla geride kapatabileceği maçı 3-1 kazandı ama bu ayıplarını örtmüyor. Beşiktaş, Güneş’li dönemin en kötü futbolunu oynuyor. Olumlu tek yanı, kötüyken de kazanması. Fakat nereye kadar?
Fotoğraflar: Arşiv
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TÖRE’YE NE OLDU?
GÖKHAN Töre, Torshavn rövanşında tribünler ‘ezeli rakipten alınmış yıldız’a gösterdiği ilgiyi gösterdi. Ama o maçtan sonra Güneş, onu Linz kadrolarına almadı. Akhisar maçında yedek soyundurdu ama şans vermedi. Töre dün de Erzurum’da yoktu. Niye ki?MEMLEKETiM GÖNÜLLERi FETHETTi!
MEMLEKETİM Erzurum’un tribünlerinde bir pankart: “Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var”... Süper Lig’e ikinci kez çıkan bir kulüp için abartılı. Ama iki haftadır yenilse de gönüllerin şampiyonluğunun en büyük adayı olduklarını da gösterdi hemşehrilerim...TRiVELASINI DEĞiL TUTKUSUNU KAPIN
2 asist ve 1 gol. Skora doğrudan etki etti, geçen hafta oyuna alınmayınca ‘trip’ atan Ricardo Quaresma. Dün muazzam oynamadan maçın adamı oldu. Beşiktaş’ta varsa ‘geleceğin yıldız adayları’, 34 yaşındaki Quaresma’dan önce futbol tutkusunu kapsın.
Fotoğraflar: Arşiv
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A.GÜCÜ’NDEN YERLi VE MiLLi ÇALIM
“DÖVİZİMİZ elimizde kalsın” diyerek ‘yabancıya kısıtlama’ ve ‘altyapı’ çağrısı yapan Ankaragücü, bu açıklamadan sonra 4 yabancı daha alıp 14 sınırını bile geçti. Aklıma, Erkin Koray’ın ‘Ankara Rüzgarı’ şarkısı geldi! Vasatlık ve hamaset en büyük sorunumuz!ERZURUM’DA SOSYAL HAYAT
BİRÇOK şehirde havaalanı ve üniversite yokken, Erzurum’da vardı. ‘Doğunun Paris’iydi. Başkan Mevlüt Doğan, sosyal hayat ve iklimin transferi engellediğini söyledi. Bence sorun ‘sosyal iklimin sertliği’. Erzurum’un karını kullansa zenginleşir ve sosyal iklimi de Akdeniz olur!ŞiFRE KIRILDI, GÜNEŞ YENi KOD YAZMALI
ŞENOL Güneş’in Beşiktaş’a oynattığı futbolun kodları geçen sezondan itibaren çözülmeye başlandı. Aslında kodlar çok da gizli değildi. Ama, yüksek form ve kalite, şifre kırma hamlelerini boşa çıkartabiliyordu. Güneş de özellikle yaptığı hamlelerde formdaydı. Misal, Necip’li bir şablonu vardı. Öndeyse ve skoru koruması gerekiyorsa Oğuzhan veya Tolgay’ı çıkartıp Necip’i alırdı.Geçen sezon Şampiyonlar Ligi nedeniyle Güneş, daha fazla rotasyon yaptı. Bu sezon da bunu sürdürüyor. Ancak bu da Beşiktaş’ın o göze hoş gelen akışkan ve keyifli fubolundan çok şey götürdü.Bu demek değil ki rotasyon yapılmasın. Yapılsın ama oyun karakteri korunarak. Elbet her sezon kadrodan kritik isimlerin gitmesi de Güneş’in işini zorlaştırdı. Zaten öyle olmasaydı bu sezon üst üste 4. şampiyonluğa oynuyor olurdu Beşiktaş...