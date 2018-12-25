Olay sözler: Berbat ezberlerinden...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Antalyaspor ile Fenerbahçe ligin ilk yarı devresinin son maçında karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu müsabaka sonrası yazarlarımızdan Uğur Meleke ve Rüştü Reçber değerlendirmelerde bulundu.
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Uğur Meleke
Futbolcu değil, top depar atmalı
Türkiye’de futbolun berbat ezberlerinden biri de, futbolcuların tempolarının ya da sprint sayılarının gereğinden fazla önemsenmesi. Oysa esas tempo, futbolcunun koşusuyla değil aklıyla yapılır. Deparı futbolcu değil top attığında değerlidir. Dün futbol topunun hiç sprint atmadığı, hep jogging temposunda olduğu bir akşamdı Antalya’da... Süper Lig’de ilk yarı tamamlandı, tam 7 takım sadece 9 puanlık marja sıkıştılar. Lig yedincisi ile liderinin sadece 3 galibiyetlik bir farkla ikinci yarıya girdiği son derece rekabetçi bir bahar bekliyor bizi. Ancak bu zirve yedilisinin orada olma sebepleri farklı farklı: Mesela Trabzonspor ve Kasımpaşa, göze hoş gelen futbollarıyla tepeyi kesinlikle hak ettiler. Galatasaray ve Beşiktaş da özellikle iç sahada olumlu oynamaya çalıştılar. Başakşehir ve Malatyaspor çok iyi savunma takımları. Antalyaspor’un oradaki varlık nedeniyse olağanüstü disiplini. Adeta Antalyalı futbolcular sezon başında camileri teker teker dolaşıp yemin etmişler bölgelerini hiç terk etmeyeceklerine dair! Dün bir drone kamera ile Antalyaspor’un 4+5 şeklinde dizilen 9’lu defans bloğunu izleseniz, herhalde bir kuş sürüsünü seyrediyor hissiyatına kapılırdınız. Korkmaz’ın ekibi öyle mükemmel bir ezberle durdu dün kendi sahasında. Elbette Süper Lig’de ilk devrenin şemasına en sadık, organizasyonuna en tutkun takımı Antalyaspor’un 27 puanı büyük başarı. Ancak onlara karşı oynamak da bir o kadar zor. Dün zaten maç adeta ikinci devrede başladı. İlk yarıda hiçbir şey yok, pozisyon yok, futbol yok. İki takım da topu o kadar yavaş dolaştırdılar ki, bir ara kumandada “hızlandırma” tuşu aradı gözlerim! İkinci devrenin ilk yarısında Mehmet Ekici’nin isyanıyla oyun biraz hareketlendi ama Ekici’ye ayak uydurma niyeti olan, topu hızlı koşturan tek bir futbolcu yoktu sahada. Dün akşam Antalya’da oynanan maçı Ümit Öztürk bitirdi mi bilmiyorum; ama bitirmediyse de, müsabaka 15 saattir filan devam ediyorsa da merak etmeyin, eminim skor hâlâ 0-0’dır!
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Elle oynama kuralına dair
IFAB resmi olarak açıkladı, elle oynama kuralında bu sezon sonunda birtakım değişiklikler olacak. Bence yapılması gereken değişikliklerden biri de, oyuncunun kendi vücudundan veya takım arkadaşından ele gelen toplar. Dün 44’te Benzia ortalıyor, Doğukan kafayla topu direkt takım arkadaşı Harun’un koluna vuruyor. Harun kolunu kaçıramıyor bile. Hiçbir kötü niyeti yok. Ama arkadaşının beceriksizliği var. Şu anki kurala göre elbette doğru karar, “devam”... Ancak ben bu kuralın değişmesi ve takım arkadaşından ele gelen topun cezalandırılması gerektiği kanısındayım.
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Türkiye Kupası önemli
Bu sütunda sıkça dile getiririm, kadro ligde değil, kupada genişletilir. Hamzaoğlu Galatasaray’ı şampiyon yaparken sürpriz katkıyı kupada kendini gösteren Emre Çolak ve Yasin’den almıştı. Fenerbahçe de Soldado’yu Giresun maçıyla yeniden kazandı. Dün şaşkındı ama Yanal ona biraz kredi
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Maçın detayı
Hakem Ümit Öztürk, müsabakanın ilk devresine 3 dakika ilave etti. Ama top havada Boffin’le buluştuğunda 47:55’te bitiş düdüğünü çaldı. Aslında kitap “en az 3 dakikayı oynatmak zorundasın” diyor ama öyle berbat bir ilk yarıydı ki hakem dahil hiç kimsenin o 5 saniyeyi beklemeye tahammülü yoktu. Maçın uyarısı
Fenerbahçe’de koşucular, yürekliler, mücadeleciler var ama yetenekli çok az. M.Ekici de bu az sayıdaki yetenekliden biri. Ama bazen yeteneğini göstermeye değil, savaşmaya odaklanıyor sanki. İlk devrede tek başına Antalya takımı kadar faul yaptı (3). Bir de kart gördü. Bence Ekici’nin ana işi bu değil.Maçın hareketi
Dün Fenerbahçe’nin maçın büyük bölümünde pozisyon üretmekte güçlük çekmesinde beklerin de her zamankinden çok daha az hücumda gözükmelerinin etkisi var. Hasan’ı bir kez etkili alanda gördüm ben. 70’te savunma hattının etrafını dolaşıp Benzia’dan harika bir pas aldı. Maçın da hareketiydi bu zaten. Maçın rakamı
Dün neredeyse akılda kalan hiçbir pozisyon izletemeyen, haftanın en sıkıcı maçının bir miktar kıvılcımlar üreten tek bölümü 45’le 70’inci dakikalar arasıydı. O bölümde Mehmet Ekici tek başına değiştirmek istedi ritmi. O 25 dakikada Fenerbahçe 7 şut atarken, Antalyaspor’un şut sayısı sıfırdı.Maçın adamı: Bülent Korkmaz
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Rüştü Reçber
Bazen o kadar çok istersiniz ki bir bakmışsınız, düşündüklerinizin ve beklentilerinizin çok gerisinde kalmışsınızdır. Siz bile inanamazsınız..nasıl oldu? ve ne ara oldu diye? Herhalde her bir Fenerbahçeli için beklenilmeyen sezon ve devre izledik. Aslında beklenti çok fazla değildi. Ama bu kadar da kötü olunur muydu? İşte bu beklenmiyordu. Futboldaki en önemli unsur elde ettiğin veya edeceğin tecrübelerdir. Bu hem yönetenler için hem teknik ekip için hemde sahadaki futbolcular için geçerlidir. Siz ne kadar isteseniz de işleri yoluna koymak için ne kadar da çabalarsanız bazen istediklerinizi ve düşündüklerinizi gerçekleştiremezsiniz. Dün akşam Ersun hocanın takımı topla oynamayı başardı ama pozisyon üretmede sorunlar yaşadı. Koca ilk yarıda daha oyunun başında Soldado'nun pozisyonunun dışında başka bir tehlikeleri olmadı.
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Bir gerçek var ki atlamamak lazım. Bu maçta tek hedef 3 puandı.Düşünce ve kurgudaki hedef buydu. Fakat Antalyaspor'un ortaya koyduğu performans ve geldikleri nokta, geçmiş maçlarında da ortaya koydukları görüntüyü görünce, Bu yüzden kontrollü oyun anlayışını kabul ederim. Ersun hocanın bu düşüncede olmasını da yadırgamam. Antalyaspor'un eksik kadrosu belli ki oyunlarını bozmuş. Kapanıp hızlı hücuma çıkan ve etkili olmasa da pozisyon yakalamayı başaran ve değerlendiren görüntülerinden çok uzaktaydılar. Nitekim ilk yarı boyunca o zaman daha fazla üretkenlik içinde olmasını beklemek de son derece yanlış olmazdı. Fenerbahçe adına bunu değerlendirmek için belik ilk yarı da ki oyunu görmek lazımdı. Fenerbahçe ikinci yarı rakibi kalesinden uzak tutmayı başardı. Yine oyunu kontrol etmeyi de başardı. Ama yine gerçeklerle yüz yüze geldi. Ekici'nin dışında maalesef oyununun gidişatını etkileyecek bir isim bile devreye giremedi. Biraz Ayew bu konuda Mehmet Ekici'nin destekçisi oldu. Roman'ın atılması İşleri zorlaştırsa da, Fenerbahçe'nin etkili olduğu anların da başlangıcı oldu. Duran toplar aslında skoru değiştirecek pozisyonlar hazırladı ama netice alınmadı. Bülent hocanın Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının üzerine maçı istediğini gösteren hamleyi de hemen yaptı.
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Fenerbahçe hayata yeni başlayan bebek (emekleme ve yürüme) misali önce kaybetmemeyi sonra da kazanmayı öğrenmelidir. Bu düşünceyi gerçekleştirebilmek için hem zamana ve hemde kişiye ihtiyacı vardır. Ersun hoca devre arasını iyi geçirmek için her türlü imkanı seferber edecektir. Ama olmazsa olmazı alınması gereken oyunculardır. Dün rakibe karşı eksik kalınması bir dezavantajdır ama 1 puanla ayrılmakta ayrı bir önem taşımaktadır. Kaybetmeden gitmek en azından güven açısından önemlidir. Belki Fenerbahçe ligin yukarılarında olsaydı Bu Antalyaspor'dan eksik kalmalarına rağmen alınan puanın başarı olduğunu yazabilirdik. Fakat altını çizelim ki Antalya eski formundan çok uzaktı. Dün Fenerbahçe takımı bir tek Mehmet Ekici'nin ayağına baktı. Bunu değiştirmesi lazım o yüzden devre arası bu açıdan çok önemlidir..