Olay sözler... 'Benim gibi efsane varken Guti geldi!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Oktay Derelioğlu, Beşiktaş'ın transfer politikasıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulunurken, Başkan Fikret Orman'ı da eleştirdi. İşte, Oktay Derelioğlu'nun tartışma yaratacak sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Beşiktaş gibi büyük bir kulübün ne yazık ki son 2 sezonda bir transfer politikası bile yok. Transfer planlaması lig bitmeden yapılmalı. Buna rağmen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çok şanslı biri. Bu konuda geç kalmasına rağmen geçen sene hariç hep 4 ayak üstüne düşüyor. Ancak geçen sezon Negredo, Vagner Love ve Lens hamlelerinde hata yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Günümüzde kulüplerimiz borç altında. Futbol artık globalleşti ve kurumsallık çok önemli. Kulüpler eskisi gibi para savururlarsa bataklığın içine gömülürler. Orman Talisca'yı kaybettikten sonra ona 'paracı' yakıştırması yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu söz Orman'a hiç yakışmadı. Kendisi sanki paracı değil mi? Oyuncuları satarak para kazanmak istemiyor mu? Zamanında da Nihat Kahveci'ye 'tefeci' demişti. Bunları bir başkan söyleyemez.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş eski gücünden çok şey kaybetti. Ancak bu hali bile şampiyonluk için oynamaya yeter. Ben olsam 10 milyon Euro veren takıma Vida'yı satarım. Marcelo gibi bir oyuncu bile 7 milyon Euro'ya gitti. Vida 20 milyon Euro'ya gidecekse Marcelo 30 milyon Euro'ya satılmalıydı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu arada ben kulübün efsane oyuncularından biriyim. Bırakın beni, benim gibi bir sürü efsane isim var. Hiçbiri yardımcı hoca olarak düşünülmüyor, Guti getiriliyor...Yazık... (Takvim)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mesut Özil'li Arsenal Chelsea'yi devirdi! Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan iki takımın mücadelesi nefesleri kesti. Arsenal penaltılara giden maçtan 6-5 üstün ayrıldı. Mücadelenin özetini izlemek için videoya tıklayınız...