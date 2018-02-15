Olay sözler... 'Kocaman öyle bir tokat attı ki!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tartışma yaratacak sözler Serdar Ali Çelikler'den geldi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ünlü yorumcu ve Spor yazarı Serdar Ali Çelikler'in Habertürk'te bugünkü yazısında Anadolu Efes'in başarılı hoca Ergin Ataman'ı eleştirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman için de dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte, Çelikler'in yazısından önemli bölümler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bana göre Aykut Kocaman iyi bir futbol adamı, başarılı bir teknik adam ama ‘Büyük Takım'; ‘Büyük Camia' yönetecek hasletlere sahip değil. Bugüne kadar çizdiğim profil hep böyle oldu. Yalakalıktan başka bir şey bilmeyen, felsefi tartışma yapamayan, yabancı hocaya şahin, yerli hocaya güvercin kesilenlerin beni anlamasını beklemiyorum zaten. O nedenle Kocaman'ın Başakşehir maçındaki mükemmel taktik başarısını sonuna kadar övdüm. Bu zamana değin Alanya deplasmanı-Beşiktaş maçında 10 kişi kalınana kadar, 2-2 berabere biten Gençlerbirliği maçı ve Başakşehir maçlarında çok beğendiğim takımı ve hocayı övdüm. Başakşehir maçında adeta Diego Simeone'nin Atletico'sunu izler gibi oldum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Müthiş bir konsantre ile top kapma iştahı, takım bütünlüğü ve daha da önemlisi rakip kovalamayan Arda'nın zaafından yararlanmak için sağ beke verilen ekstra hücum taktiği şahaneydi. Kocaman, meslektaşına taktik dayak attı. Buraya kadar tamam. İşte felsefi bakış farklılığımız burada başlıyor. Kocaman'a ve takımına Başakşehir deplasmanında-G.Saray ve Beşiktaş maçlarında güvenirim. Ama misal Alanya ya da ne bileyim Kayseri deplasmanında güvenebilir miyiz? F.Bahçe göre daha kuvveti düşük takımlara karşı hem Valbuena ile hem de Giuliano ile aynı anda oynayamaz mı?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kapanıp topu sana bırakan takımlara karşı ‘açma' sıkıntın varken bu tür maçlarda bile hala nakıs Aatif ile oynamanın bir manası var mı? İşte ayrıştığımız temel noktalardan biri bu. Yaklaşan derbilerde oyun anlamında Kocaman'ın takımına güven tam, ama ya diğer maçlar? Onlarda da bir zihniyet değişimi olmalı diye düşünüyorum. Göreceğiz ve değerlendireceğiz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Başakşehir ve Avcı benim şampiyonluk favorimdi. Taa ki Arda Turan transferinin gereğinden ve vaktinden önce kadroya girmesine kadar. F.Bahçe maçında görüldü ki o akışkan zımba gibi takım gitmiş, Arda ve İrfan gibi statik oyuncular takımına dönüşmüş. Uzatmadan söyleyeyim, ligin ilk yarısındaki Başakşehir, Arda Turan'a bağımlı bir takıma dönüşürse ligi 4. bitirir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ergin Ataman... Banvit seyircisi ile kavga eder, düşünün Banvit seyircisi ile… Federasyonla atışır. Turgay Demirel'le küser barışır. G.Saray'ın başına geçer 2 sene sonra daha önce çalıştığı ve başarılar kazandığı Beşiktaş taraftarlarıyla dövüşür. Obradovic kompleksi ve F.Bahçe takıntısı zaten malum. Avrupa'dan bir tek teklif alamaz. Basketbolun G'Ergin'i, Efes'i bile gerim gerim gerip olay çıkarmaya teşne haline getirdi. Buna bir ‘dur' deme zamanı gelmedi mi?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cedi getirdi, LeBron 3'lüğü yolladı! 'King James' Thunder potasına tam 37 sayı gönderdi. İzlemek için videoya tıklayınız...