Olay sözler... Aziz bey ölür de o koltuğu bırakamaz!
Habertürk gazetesi köşe yazarı Serdar Ali Çelikler, bugünkü köşesinde Fenerbahçe'deki seçin süreciyle ilgili flaş ifadeler kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte, Çelikler'in sarı lacivertli kulüpte son yaşananlar ve seçim süreciyle ilgili ortaya koyduklarının ardından büyük tartışma yaratan o yazısı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ali Koç’a “3 Temmuz’da kaçtın” da dediler en sonunda. Ama bu ilk salvo ciddi tepki gördü. Aziz Bey baktı ki sadece ‘dışarıdan’ “yok artık LeBron James” tepkileri yükselmiyor; içeride de ‘homurdanmalar’ var, işi Mosturoğlu’nun üstüne yıktı kendisi konuşmasını yapmaktan vazgeçti. Sıradaki salvo “Sizi buralara almazlar” olacaktır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Elitizmden bahsedilecek ve “Ali gelirse bu Faruk Ilgaz’larda, Topuk Yaylası’nda falan oturtmaz sizi” kara propagandası yapılacaktır. O da yetmeyecek bu kez “Para vermedi. Mehmet Ali Aydınlar’ı eleştiriyor ama Koç grubu ne yapmış, para vermiş de almamış mıyız” minvalinde propaganda yapılacak. İş daha da ciddileşirse bu iş Koç ailesine kadar gider. Bunlar Ali Koç’un daha iyi günleri demiştim. Ali Bey gözyaşı dökecektir daha. Aziz Bey ölür de o koltuğu bı-ra-ka-maaazzz...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Hafta boyunca Ali Palabıyık’ı “Fener’in hakemi” yaptılar. Valbuena takıntısı, Hasan Ali tercihi tartışması bir yana da Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun söyleyin, maç Kadıköy’de olsa ve Palabıyık 2 kırmızı kartı Fener lehine atlasa bugün hala ne konuşuluyor olurdu?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Hasan Ali’yi orta sahada sırf Valbuena takıntısı yüzünden oynatan isim Vitor-Dick falan olsa Rıdvan Hoca “Yapmayın etmeyin” mektubu mu yazardı, yoksa Zico döneminde olduğu gibi yönetime açık mektup yazıp, “Bununla devam etmeyin” mi derdi? Yandaş medya bunlarda. Transfer hakkı bunlarda... Sürekli takım bulmak, oradan oraya geçmek bunlarda. Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında; Avrupa ölçüsünde yüksek ücret bunlarda hala “Ama bize sahip çıkılsın” şımarıklığı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aptal değiliz. Millet nasıl top oynuyor görüyoruz. Artık ağlamayı; “Ama biz de bu memleketin çocuğuyuz” saçmalığını bırakın. Bu tribünlerin bu kadar boş olma sebeplerinden biri de sizin nakıslığınız. Az ağlayın biraz iş yapın.