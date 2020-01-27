Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 13:53,
Maçın ardından olay sözler! "Artık Türkiye’de hiçbir kulüp..."
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Hürriyet Gazetesi yazarları İlker Yasin ve Kanat Atkaya karşılaşmayı değerlendirdi.
İlker Yasin: Sahada da masada da kriz yarıyor
Galatasaray'da ilk yarısındakinden değişen fazla bir şey yok” dedim, Rize maçı sonrasında. Aslında müthiş bir transferi var ‘Emre Akbaba’ adında.
KOCAMAN'IN ANLAYIŞI SONA ERDİ
Gol yiyene kadar gol atmayı düşünmeyen Aykut Kocaman’ın savunma anlayışıyla artık Türkiye’de hiçbir kulüp oynamıyor. Marcao’nun yokluğunda Donk’un stoperdeki partneri Ahmet. G.Saray’ın acilen üst düzey stopere ihtiyacı var. Dün Seri’yi özellikle ikinci yarı stoperlerin önüne, hatta içine getirerek doğru iş yaptı G.Saray. Gol hunisinde sürekli hareket ederek defans dengesini bozma ve gol pası verme şansını Feghouli, Emre ve Falcao ile kolay buluyor G.Saray. Saracchi, sol kanada dinamizm kazandırırken, Ömer Bayram’ın devamlılığında bir düşüş gözleniyor. 25. dakikada Emre’nin milimetrik pasında ve Ömer Bayram’ın ortasında topa kendi gol yerinde Falcao güzel vurup golü buldu.
Aykut Kocaman’ın “Üstüme gel, gol at” davetini iyi değerlendiren G.Saray, Konya’yı kendine getirdi. Ve yeşil beyazlı ekip futbol oynamak, rakip kaleye gitmek için hamleler yapmaya başladı. Skubic’in kaçırdığı net golün sonrasında 39’da Emre’nin nefis gollerinden birine tanık olduk. Saracchi’nin ortasında topla buluşması, görüş açısını kaleye çevirmesi ve dönüşü ve muhteşem vuruşuyla aslında maçın skoru da belirlenmiş oldu.
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