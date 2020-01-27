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Futbol
Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 13:53, /

Maçın ardından olay sözler! "Artık Türkiye’de hiçbir kulüp..."

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Hürriyet Gazetesi yazarları İlker Yasin ve Kanat Atkaya karşılaşmayı değerlendirdi.

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1İlker Yasin: Sahada da masada da kriz yarıyor

İlker Yasin: Sahada da masada da kriz yarıyor

Galatasaray'da ilk yarısındakinden değişen fazla bir şey yok” dedim, Rize maçı sonrasında. Aslında müthiş bir transferi var ‘Emre Akbaba’ adında.

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Hastaneden sahneye... G.Saray zirveye gidecekse, götürecek isimlerin başında geliyor Emre Akbaba. Yönetimle Terim arasında esen küslük rüzgarı böyle devam ederse, Terim yeşil sahadan çıkıp masaya, yönetim stattaki dörtlü toplantıdan çıkıp medyaya dayanırsa G.Saray şampiyonluğu zor görür.

3KOCAMANIN ANLAYIŞI SONA ERDİ

KOCAMAN'IN ANLAYIŞI SONA ERDİ

Gol yiyene kadar gol atmayı düşünmeyen Aykut Kocaman’ın savunma anlayışıyla artık Türkiye’de hiçbir kulüp oynamıyor. Marcao’nun yokluğunda Donk’un stoperdeki partneri Ahmet. G.Saray’ın acilen üst düzey stopere ihtiyacı var. Dün Seri’yi özellikle ikinci yarı stoperlerin önüne, hatta içine getirerek doğru iş yaptı G.Saray. Gol hunisinde sürekli hareket ederek defans dengesini bozma ve gol pası verme şansını Feghouli, Emre ve Falcao ile kolay buluyor G.Saray. Saracchi, sol kanada dinamizm kazandırırken, Ömer Bayram’ın devamlılığında bir düşüş gözleniyor. 25. dakikada Emre’nin milimetrik pasında ve Ömer Bayram’ın ortasında topa kendi gol yerinde Falcao güzel vurup golü buldu.

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Aykut Kocaman’ın “Üstüme gel, gol at” davetini iyi değerlendiren G.Saray, Konya’yı kendine getirdi. Ve yeşil beyazlı ekip futbol oynamak, rakip kaleye gitmek için hamleler yapmaya başladı. Skubic’in kaçırdığı net golün sonrasında 39’da Emre’nin nefis gollerinden birine tanık olduk. Saracchi’nin ortasında topla buluşması, görüş açısını kaleye çevirmesi ve dönüşü ve muhteşem vuruşuyla aslında maçın skoru da belirlenmiş oldu.

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EMRE, BELHANDA'YI BİTİRDİ

Emre Akbaba, G.Saray’a Belhanda’nın biletini kestiren oyuncudur. G.Saray’a karşı 2-0’dan geri dönmek tabii ki zor. Kocaman ikinci yarı futbol oynamaya, takımı rakip kaleye taşımaya karar verdi. Ama artık çok geçti. İkinci yarı Falcao ve Saracchi’nin arka adaleleri nedeniyle oyundan çıkması, Konya’nın riskleri alarak oyunu G.Saray yarı sahasına yıkması, Muslera’nın kurtarışları ve G.Saray savunmasının hatadan uzak kalmasıyla netice vermedi.

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“Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var” diyen Fatih Terim, artık futbolun bir bilgini, bir otoritesi olarak kendi yönetimiyle arasındaki buzları eritmeli. G.Saray yönetiminin de Arda Turan değil ama eksikliğini hissettiği bazı futbolcuları kadroya katması şart. Mesela stoper. Sonuçta krizlerin G.Saray’a yaradığı, Aykut Kocaman’ın pasif oyun anlayışı ve erken bulunan gol ile gelen 3 puanın yarışa büyük katkı yaptığı gerçek.

7REHBERİMİZ VAR İSE...

REHBERİMİZ 'VAR' İSE...

VAR sistemine karşı olduğumu yıllardır söylüyorum. Ceza alanı içerisindeki kol ile top ilişkisinin nerede VAR’a gideceği veya gitmeyeceğinin kararını hakemler veremiyor. Ve ofsayt uygulamasının bu ucube hali Türkiye’de büyük haksızlıklar yaratıyor. O zaman, VAR görüntüleri rehberimiz olacaksa ve değiştiremiyorsanız bari kuralları değiştirin.

8Kanat Atkaya: İnanmak ve kenetlenmek zamanı

Kanat Atkaya: İnanmak ve kenetlenmek zamanı

İçeride problemli bir takım ile dışarıda problemli bir takım problemlerini aşmak için karşılaşacak.” Aykut Kocaman (dünü saymazsak) geçen 18 haftada içeride 1 maç kazanabilen Konyaspor ve dışarıda 2 maç kazanabilen Galatasaray’ın durumlarını böyle özetliyordu.

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“Aşağıdan tırmanmak” ve “yukarıyı yakalamak” hesabı içindeki iki takımın mücadelesinde belirleyici öge Konyaspor’un dayanıksızlığı oldu. Sol tarafta kendince bir maden bulan Galatasaray, Emre’nin Saracchi’yi çok şık bir şekilde “gördüğü” pozisyonda Falcao ile golü buldu. Saracchi’nin ikinci lig maçında ikinci asistini yapması umut verici.

10BANA BU KADARI YETER

'BANA BU KADARI YETER'

Asist demişken... 39’uncu dakikada bu kez takımın asist lideri konumundaki Ömer Bayram sol taraftan inerek Emre Akbaba’yı buldu ve Galatasaray zorlu deplasmanda 0-2’yi yakaladı. İkinci yarıda az da olsa kendine gelen, rakibi zorlamaya çalışan, ancak gücü yetmeyen bir Konyaspor ve “Bana bu kadarı yeter” havasında bir Galatasaray izledik uzun süre. Saracchi ve Falcao’nun tedirginlik yaratan sakatlıklarıyla eksilen Galatasaray stres yaşaması muhtemel süreçte bir gol daha bulmayı başardı. Skoru 3 farka çıkartan golde son vuruşu yapan Adem Büyük kadar, atağın gelişim sürecinde serinkanlılığını koruyarak doğru pas haritasını çizen tüm futbolcuların katkısı vardı.

11HEM SAHADA HEM YOK

'HEM SAHADA HEM YOK!'

Seri ve Feghouli gibi isimlerin “hem sahada hem yok” pozisyonunda oynadıkları ve zorlu geçeceği öngörülen bir maçta böylesi rahat bir galibiyet çıkartmak pek çok açıdan önemli. Bir Kadıköy deplasmanı dahil olmak üzere önümüzdeki 5 haftayı İstanbul’da geçirecek Galatasaray.

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“İçeride ve dışarıda” yaşadığı sorunları dondurmayı başarırsa, hedefine odaklanırsa, kenetlenebilirse ve koşusunu kararlılıkla sürdürürse “yukarıyı” rahatsız edebilecek konuma da yaklaştı. “Canı olana” bu puan farkı nedir ki! İnanmak, kenetlenmek ve konsantrasyon zamanı. Muhtaç olduğu kuvvet genetik kodlarında ziyadesiyle mevcuttur!

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