Maçın ardından olay sözler! "Artık Türkiye’de hiçbir kulüp..."

'BANA BU KADARI YETER' Asist demişken... 39’uncu dakikada bu kez takımın asist lideri konumundaki Ömer Bayram sol taraftan inerek Emre Akbaba’yı buldu ve Galatasaray zorlu deplasmanda 0-2’yi yakaladı. İkinci yarıda az da olsa kendine gelen, rakibi zorlamaya çalışan, ancak gücü yetmeyen bir Konyaspor ve “Bana bu kadarı yeter” havasında bir Galatasaray izledik uzun süre. Saracchi ve Falcao’nun tedirginlik yaratan sakatlıklarıyla eksilen Galatasaray stres yaşaması muhtemel süreçte bir gol daha bulmayı başardı. Skoru 3 farka çıkartan golde son vuruşu yapan Adem Büyük kadar, atağın gelişim sürecinde serinkanlılığını koruyarak doğru pas haritasını çizen tüm futbolcuların katkısı vardı.