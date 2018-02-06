Olay sözler! "Aykut hocayı alkışlayacaklarına..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, sarı lacivertli takımda yaşanan flaş gelişmeleri açıklarken, çarpıcı sözler sarfetti..
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Gençlerbirliği beraberliği sonrası yerden yere vurulan sarı lacivertli takımın hakemler tarafından önünün kesildiğini ifade eden Ahmet Ercanlar, Aykut Kocaman için de flaş değerlendirmelerde bulundu... Fenerbahçe'yi yakından bilen ve kulüpteki son gelişmeleri değerlendiren Ahmet Ercanlar, önemli bir detaya dikkat çekti...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İşte Ahmet Ercanlar'ın çok tartışılacak o sözleri... - Bugün eski hakem Deniz Çoban yazmış. Fenerbahçe’nin 20 maçının 10 tanesinde hakemler Fenerbahçe aleyhine skora etki eden hata yapmış. Bu çok büyük bir oran. Fenerbahçe kötü oynuyor deniliyor, kadrosu yetersiz deniliyor, Aykut Kocaman yerden yere vuruluyor, futbolcuları aşağılanıyor…Ama Fenerbahçe hala zirve yarışında. Bu işte bir terslik yok mu? Fenerbahçe çok kötüyse hala nasıl zirve yarışında? Fenerbahçe çok kötüyse 10 maçında sonuca etki eden hakem hatasına rağmen nasıl hala zirve için mücadele ediyor? Aykut Kocaman çok kötüyse neden tüm bunlara rağmen Fenerbahçe hala zirveye ortak?
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Yoksa? Yoksa aslında bunlar doğru değil mi? Doğru Fenerbahçe göze hoş futbol oynamıyor ama aslında doğru futbolu mu oynuyor? Yoksa biz doğru futbolla iyi futbolu karıştırıyor muyuz? Yoksa Kocaman haklı mı? Biz onun doğrularını anlayamıyor muyuz? Bundan 5-6 yıl önce Aykut Kocaman koşu mesafesi dediğinde herkes gülmüştü. Şimdi herkesin ağzında koşu mesafeleri. Şu soru aklıma geliyor. Kocaman aslında bizim 1 adım önümüzde mi? Bugün konuştuğu ve küçümsenen sözleri 5 yıl sonra yine dilimize dolanacak mı?
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Fenerbahçe’nin kadrosu gerçekten yetersiz. Bir de üstüne ilk 11’in 5 oyuncusu sakat. Stoperi yok, orta sahası eksik, 18 yaşındaki Oğuz Kağan ilk 11’de oynuyor, Hasan Ali orta saha oynamak zorunda kalıyor, Janssen sakat, Giuliano sakat, Skrtel sakat, Neto henüz iyileşti. Mehmet Ekici hep sakat…
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Bu sakatlıklar eğer hep aynı şeylerden olsa Kocaman’ı eleştirirdik. Ama Giuliano omuz, Janssen ayağa darbe, Skrtel diz, Neto adale sakatlığı yaşadı. Demek ki antrenmanlardan kaynaklanmıyor. Bir şanssızlık var. Hakemlerden yana da bir sıkıntı var. O zaman bu takım başarısız demek kimsenin söyleyebileceği bir şey değil. Hele ki Fenerbahçe tarihinin en gergin kongresi yaklaşırken. Camiaya ikiye bölünmüşken şu an Fenerbahçe’nin mücadelesi, Kocaman’ın yaptıkları alkışlanacak cinsten. Hem de ayakta alkışlanacak cinsten...