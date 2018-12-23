Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Olay sözler! 'Avrupa'ya G.Saray yerine F.Bahçe gitmeliydi!'
Beşiktaş'ın 4-1'lik Kasımpaşa bozgununu değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, Galatasaray ve Fenerbahçe için de çarpıcı bir yorumda bulundu. Beşiktaş'ın yeni hocasının da ismini verdi.
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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve transfer gündemine dair flaş açıklamalara Haber Global'deki "Kontra" programında imza atan Kenan Başaran tartışma yaratacak sözler sarfetti.
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İşte Kenan Başaran'ın o açıklamaları: - Beşiktaş’ta güneş hala balçıkla sıvanıyor. Herkes poker oyuncuları gibi birbirlerine öyle yaklaşıyor. Herkesin yüzünde maske var. Yönetim de hoca da topu birbirine atıyor. Herkes hamleyi karşı taraftan bekliyor.
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- Devam edilmeme açıklamasını karşı tarafın yapmasını bekliyor. Şenol Güneş görevine devam etmek istiyor. Yönetim ise taraftarın destek verdiği bir teknik direktör için gönderme açıklaması yapmak istemiyor. Şenol Güneş devre arasında ayrılırsa diye Beşiktaş yönetimi bir B planı hazırladı. O isim Tamer Tuna.
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- Burak Yılmaz yüzde 80 Beşiktaş’ta. Görüşmeler sürüyor ama ihtimal yükseldi. Şenol Güneş’in eski çalıştığı isimler yeniden gündeme gelmeye başladı. Burak Yılmaz, Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan bu isimlerden. Ama şampiyonluk şansı mucizlere bağlıyken bence artık Burak transferinin bir anlamı yok. Vazgeçilmeli..
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- Camia içindeki başka bir görüş transferde “Come to Beşiktaş” etkisini kaybetmeyelim, yıldız getirelim diyor. Bir başka görüş de iki listeden de oyuncular transfer edilebilir, önemli olan Beşiktaş’a hangi futbolcunun daha fazla katkı vereceğinin doğru analiz edilmesidir diyor.
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- Beşiktaş için sezon bitti. Tamer Tuna gelirse 6 aylığına gelecek. Fikret Orman her zaman Tamer Tuna'yı övmüştür. Love'ın gideceğini Güneş açıkladı basın toplantısında. Galatasaray'a giderse şaşırmam... Nasıl ki Dany Galatasaray'dan kramponlarını alıp gelmişti şimdi de Love kramponlarını alıp oraya gidebilir.
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- Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon Fenerbahçe gitmeliydi çünkü Galatasaray UEFA kriterlerine uyamadı ama çok iyi bir ekiple savunma yaptılar. UEFA ile ilişkileri de çok iyi olan isimlerin de yer aldığı bir ekipti.
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- Ali Koç, Avrupa'dan ceza alırsa Galatasaray'a gitsin o ekibi alsın savunma için! Volkan Demirel de affedilirse Fenerbahçe bir nevi eski fabrika ayarlarına dönmüş olacak. Uzun vadeli hedeften günü kurtarmaya dönüldü Fenerbahçe'de.
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Ada'da lidere yan bakılmıyor!
Premier Lig'de namağlup lider Liverpool, 18. hafta maçında deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 yenerek haftayı yine zirvede tamamladı. Kırmızılarda maçın yıldızı 1 gol ve 1 asistle oynayan Salah oldu...