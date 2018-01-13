Olay sözler: Attan indi, eşeğe bindi

Arda Turan'ın Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olmasının ardından spor yorumcusu değerlendirmelerde bulundu.
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Barcelona'dan ayrılarak Başakşehir'e gelen Arda Turan için ünlü yorumcu Erman Toroğlun'dan olay sözler... İşte Toroğlu'nun açıklamalarından satır başları
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Arda Turan bir türlü Barcelona'ya gidemedi
Arda Turan'ın milli takımla ilgisi beni ilgileniyordu. Kulüp takımıyla ilgilendirmiyor. Barcelona'ya bir türlü gidemedi Arda Turan. Buradan oraya sürekli birilerini getirdi. Başaklehir'e geliyorsan bir cümle söyleyeceğim yakışmaz. Çabuk dolmuş. Hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olur. Cenk'in beyniyle Arda'nın ki farklı. Çok farklı oyuncular. Gitti geldi. Bence yazık. Niye Atletico Madrid'de sakatlanmadı? İlla değnekli biri mi olacak başında.
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Başakşehir Arda'ya ne kadar sabreder bilemiyorum
Başka bir takımda yapamazdı Arda Turan. Şöyle doğru bir takıma geldi. Oynarsa oynar, oynamazsa gider zaten. Arda yeni bir sayfa açamaz. Bazı şeyleri dinlemedi o. Kendisini telkit edenleri düşmanları gibi gördü. Kimlerin düşman kimlerin dost olduğunu 2.5 yılda görecektir. Arda yanlış insanları dinledi. Bugün İbrahimovic dediğimiz adam 38 yaşında. Transfer etmeye gidiyorlar bu adamı. Siz ne diyorsunuz? Sen geliyorsun 30 yaşında, yaşantı biçimi onu kaldırmaz. Başakşehir ne kadar sabreder bilemiyorum.
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Senin adam olduğunu başkası söylesin
Hayallerini yaşadıysan bitmişsindr demek. Niye Afrikalı oyuncular çaktur çutur oynuyor. Adebayor, Eto'o neden hala oynuyor? Nelerle uğraşıyorlar. Bunu Barcelona'da konuştular aylarca. Erman abi bu çocuğu gönderecekler dediler. Buyrun Arda'nın geldiği yer. Babası gibiydi Fatih Terim. Neden özür dilemedi? Ben adamım. Senin adam olduğunu başkası söylesin. "Arda Turan yeni bir sayfa açamaz. İş işten geçti. 2-3 sene sonra Kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu görecek. Resmen attan indi, eşeğe bindi.