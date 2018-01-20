Olay sözler! Arda'nın tırnağı kadar G.Saraylı olsalar...

Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki köşesinde sarı kırmızılı taraftarları hedef alırken, Galatasaray ve Arda için şunları söyledi... İşte o yazıdan önemli bölümler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Devre arası maçlarını da, Bucaspor'la kupa mücadelesini de yakından izledim Galatasaray'ın. Sonuç?. Bu takımın en acil ihtiyacı santrfor.. Kaleci tamam.. Stoperler fazlasıyla var. Orta saha tonla.. Kanat adamları yedekleriyle hem de. "İlle de sol bek" diye tutturanlar var.. Hayır.. Lato, bu ülkenin en iyi sol beklerinden. İgor harcamıştı onu, kendi getirdiği halde. Hem de Terim'in "Hücuma çıkan bek"i nasıl istediğini iyi bilirim. Lato gibisi yok. Hakan Balta, icabında Linnes de hazırda.. O zaman niye sol bek?. Takımda eksik olan şey, "Gerçek" santrfor..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Mevcutlar içinde en iyi aday bence Sinan Gümüş.. Gomis hırslı. Atıyor da.. Ama eksikleri çok.. Eren?. Eh işte.. Sinan bu haliyle ikisinden de iyi. Hızlı, adam eksiltiyor, gereğinde oyun kuruyor. Gomis de, Eren de iyi birer yedek olabilir. Ya da çift santrforlu taktikle oynanırsa!.. Galatasaray'ın "Esas santrfor"u yok. Şampiyon olunan yıllara bakın.. Ülkenin, hatta Avrupa'nın en iyi santrforları hep Galatasaray'daydılar.. Hem de çifter çifter.. Galatasaray transfere ayırabildiği tüm parayı, bir, tek bir santrfor için harcamalı ve "Hazır" bir santrfor getirmeli.. İsterse 35 yaşında olsun. Bu yılın kalabalık şampiyonluk yarışında aradan sıyrılmak için şart!.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fatih Terim, kaleciye pası yasaklamalı. Mecbur kalınma durumları hariç tabii. Buca maçında santradan kaleciye pas gördük. Bu nasıl bir kayıptır büyük takım için. Ayrıca Muslera hele topa ayakla vurmayı bilmiyor. Tabii, bir de rakibe asist olan aptal vuruşlar var, kalecilerde.. Fatih Terim, oyunu geliştirmeyen kısa yan ve geri pasları da yasaklamalı. Selçuk gibi bir adamı yok eden "İstatistik" pasları bunlar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray'a ihanet edenler listesinde ilk sırayı alan o utanç verici taraftar, Arda'yı protesto için hazırlık yapıyormuş. Keşke Arda'nın tırnağı kadar Galatasaraylı olsaydı o yüz karaları.. Ali Sami Yen cehennemini, kendi takımlarını, futbolcularını, hocalarını ıslıklayarak, rakip cennetine çeviren bu Ultra İhanetçiler, önce aynaya baksınlar. (Sabah)