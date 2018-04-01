YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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ÃœnlÃ¼ yorumcu Sinan Engin, BeÅŸiktaÅŸ-Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± sonrasÄ± flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Beyaz TV'de gÃ¼ndemi deÄŸerlendiren eski futbolcu Sinan Engin, Galatasaray Divan Kurulu ve FenerbahÃ§e'deki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imiyle ilgili de konuÅŸtu. Ali KoÃ§ iÃ§in de Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak sÃ¶zler sarfetti... Ä°ÅŸte, Sinan Engin'in o sÃ¶zleri...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Dursun Ã–zbek beni ikna edemedi. Dursun Ã–zbek'in kendini iyi ifade etmesi lazÄ±m. Dursun Ã–zbek'le ilgili sosyal medyada iyi bir ÅŸey gÃ¶rmedim. Dursun Ã–zbek'in en bÃ¼yÃ¼k sorunu kendini ifade edememesi. Dursun Ã–zbek bÃ¶yle hatalar yapmaz. Ben inanmak istemiyorum, inanmÄ±yorumda. Ben emin olmadÄ±ÄŸÄ±m konuda konuÅŸmam. Ben Dursun Ã–zbek'in bÃ¶yle basit bir ÅŸey yapacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmem.Adnan Polat'a bu Galatasaray camiasÄ±nÄ±n Ã¶zÃ¼r borcu vardÄ±r. Adnan Polat'la ilgili kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey Ã§Ä±kmadÄ±. Liseli deÄŸil diye ibra edilmedi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Talisca, OÄŸuzhan ve Babel Ã§ok etkiliydi. Negredo vasat bir santrfor. BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± defans yaparsan en zor rakibi olursun. GÃ¶ztepe bu taktikle gelir ve defans yaparsa kazanabilir. Mustafa Pektemek'in kapasitesi belli. BeÅŸiktaÅŸ'a gelecek sezon acil bir forvet lazÄ±m.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Lens, BeÅŸiktaÅŸ seviyesinde oyuncu deÄŸil. FenerbahÃ§e kÃ¶tÃ¼ giderken Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Lens'ten Quaresma gibi olmasÄ±nÄ± beklemeyin. Negredo ve Lens figuran olur. OÄŸuzhan ve Tolgay iyiydi ama Ã§ok sert basÄ±yorlar. Tolgay'a direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kart verirdim. Bu maÃ§lar kritik maÃ§lar. Dikkat edin.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Ali KoÃ§'u destekliyor olabilirsiniz ama Aziz BaÅŸkanÄ± orada yuhlamak ayÄ±ptÄ±r. o sizin camianÄ±zÄ±n baÅŸkanÄ± iki tarafa da ayÄ±p ediyorsunuz. Ali KoÃ§, 'ÅžampiyonluÄŸu, FenerbahÃ§e baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tercih ederim' dedi. Buna inanmÄ±yorum. Ben de baÅŸkan adayÄ± olsam bunu derim fakat burada Ali KoÃ§'a inanmÄ±yorum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- SeÃ§im sÃ¼reci futbolcularÄ± etkilemez. DÃ¶rt tane baÅŸkan adayÄ± olsa camia dÃ¶rde mi bÃ¶lÃ¼necek. Ali KoÃ§'a burada katÄ±lÄ±yorum. 3 Temmuz'un yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan birisi de Ali KoÃ§'tur. Ali KoÃ§'un baÅŸkanlÄ±ÄŸa olan saygÄ±sÄ± Ã§ok gÃ¼zel. UmarÄ±m bu 2-3 Haziran'a kadar da devam eder. Aykut Kocaman ise sezon sonunda gÃ¶revi bÄ±rakacak. (Ajansspor)Â