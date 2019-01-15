Olay sözler! 'Adı, sanı belli olmayan...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, transfer dönemini değerlendirirken ağır sözler söyledi.
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Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki değerlendirmesinde taraftarların kandırıldığını ifade ederek üç büyükler için şu yorumları yaptı ve şampiyonluk için bakın kime şans tanıdı.
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- İdarecilerimiz maalesef birkaç takım dışında kendi taraftarlarını kandırdılar. Onlara pembe tablolar sundular. Devre arasını bekleyin, harika transferler geliyor dediler. Bırakın gelmeyi takımlar önemli oyuncularını sattılar ya da satmak zorunda kaldılar. Önce Galatasaray'dan başlayalım.
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- Rodrigues, Eren ve Serdar… Bunların üçü de ilk yarı mükemmel mi oynadılar, hayır ama takımda her zaman için kendilerine ilk 11'de yer bulan, önemli oyunculardı. Bunlardan bazıları satıldı, bazıları tasfiye edildi. Gele gele bugüne kadar bir tek adı sanı belli olmayan, üstelik 3.5 milyon Euro bonservis ödendiği iddia edilen Marcao diye bir oyuncu geldi.
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- Çin'den Alan diye bir oyuncu bekleniyor, onun da gelip gelmeyeceği düne kadar belli değildi. Oysaki Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ikilisi aylardır devre arası gelsin, rahatlayacağız, güçleneceğiz diyorlardı ama bırakın güçlenmeyi, bence ciddi bir güç kaybına uğradılar.
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- Fenerbahçe'ye bakalım, Sanki Fenerbahçe'nin en büyük problemi defanstaymış gibi Sadık'ı aldılar. Sadık'ın alınmasına karşı değilim ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı defansta değildi.
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- Gelelim Beşiktaş'a… Bana göre Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda en etkili oyuncusu Babel idi. Beşiktaş'ı anlayabiliyorum. Babel sorun yarattı, para istedi ama sonuçta o da Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaş'ın avantajı şu: Ne olursa olsun taraftar istemese de sakatlık problemi ve yaşı geçkin olsa da Burak Türkiye Ligi için çok önemli bir gol silahı…
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- Burak kendinden beklenen performansın yüzde 80'ini göstersin, Beşiktaş Babel'i aramaz.
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- Tüm bunlara baktığımızda devre arası bütün ibre Başakşehir'e döndü. Zaten 6 puanlık farkla ilk yarıyı lider bitirmişlerdi, oturmuş bir kadro kaliteli oyunculardan kurulmuştu. Üstelik Robinho ve Serdar Taşçı gibi nokta transferlerle daha da güçlendiler. Yüzde 80 şampiyon adayıydılar, bence yüzde 90'ların üzerine çıktı. (Sabah)