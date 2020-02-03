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Futbol
Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 08:35, /

Olay oldu! 'Daha 27 yaşında ama...'

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın sahasında 4-1 kazandığı Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını spor yazarları değerlendirdi.

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1İlker Yasin: Terim ilk yarıdaki hatalarını artık tekrar etmiyor

İlker Yasin: Terim ilk yarıdaki hatalarını artık tekrar etmiyor

Trabzon'un F.Bahçe’yi yendiği, Sivas’ın Gazianttep’te 5 gol yediği hafta sonunda zirvede hesaplar ciddi yapılmaya başlandı. Tepedeki 6 takım arasındaki puan farkı yukarıdan aşağıya sadece 6. Ve önümüzde 14 uzun hafta var. Öğrenmek, bir düzeltme sürecidir. Kendini düzeltmek, kendini yükseltmektir. Tecrübenin hamle yaptırmadığı, kişileri korumacı ve pasif kıldığı bilinir ama öğrenmenin, kendini düzeltmenin yaşı da yoktur. Terim ligin ilk yarısındaki yanlışlarını iyi analiz ederek daha atletik, hareketli, mesafe kat eden bir takımı Kadıköy’e 42 puanla götürmenin hesabını yapıyor. Luyindama ve Onyekuru’nun yokluğuna yanarken geçen hafta Falcao ve Saracchi’nin sakatlıkları ve Lemina’nın cezası nedeniyle hamle oyuncularına başvurdu Terim. Ve Falcao ile Andone’nin yedeği Adem maçı 5. dakikada kopardı. Mariano’nun ortasında ön direk koşusunu harika yapan Adem, golü erken buldu.

2DONK’TAN ŞIK GOL

DONK’TAN ŞIK GOL

Bu golün daha güzeli, 21. dakikada Ryan Donk’tan geldi. Ömer’in ortasında topu göğsüyle yumuşatıp yere indirmeden yarım voleyle ağlara gönderen Hollandalı futbolcu, uzun süre alkışlandı.

3ALKIŞLAR KAYSERİ’YE

ALKIŞLAR KAYSERİ’YE

HIRVAT teknik adam Robert Prosinecki, giden ve gelen oyuncuların birbirine karıştığı HES Kablo Kayserispor takımına pozitif futbol oynatma kararında. Yeni transfer Mesanovic’in, attığı golün yanında kaçırdığı mutlak gol pozisyonları ve skora aldırmaksızın Kayserispor’un gol hamleleri geceye renk attı.

4ÖZKÖK, ADEMİ TASVİR ETMİŞ OLMASIN

ÖZKÖK, ADEM'İ TASVİR ETMİŞ OLMASIN?

Siyasetten felsefeye, müzikten astrolojiye hemen her dalda yazmaya başlayan Ertuğrul Özkök’ün spor yazılarını da çokça görüyoruz bu sayfalarda. Dün Trabzon-F.Bahçe maçı sonrasındaki tespiti ilgimi çekti. “F.Bahçe’nin gol hunisinde yırtıp atacak, söküp çıkaracak Salah-Messi modeli futbolculara ihtiyacı var” diyordu. Dün G.Saraylı Adem’i tasvir etmiş olmasın? Messi gibi olmasa da yırtıp atacak, söküp çıkaracak, yırtıcı, kısa boylu bir isim Adem. Attığı goller de hep kritik goller. Ne var ki önce Falcao’nun daha sonra Andone’nin yedeği durumunda.

5

SÜPER LİG TAKIMLARINDA FEGHOULI GİBİSİ ÇOK AZ VAR

Terim şu anda lig fikstürünün avantajını kullanıyor ama önümüzdeki zorlu maçlara tam kadro hazırlandığında elini güçlü hissedecek. Eğer Feghouli geçen sezonun son haftalarında gösterdiği müthiş performansa ulaşırsa G.Saray’ın yarışta işi kolaylaşır. Feghouli Falcao’dan sonra G.Saray’ın en net gol vuruşu yapan oyuncusu. Ömer Bayram ve Onyekuru’nun ortalarında yaptığı gibi bu kadar temiz vuruş yapan oyuncu ligimizde çok yok. Sözün özü Feghouli ve Belhanda’nın performansları yükseldiğinde, Emre Akbaba maç sayısını artırdığında, sakatlar döndüğünde, Donk ve Marcao mümkün olduğunca uyumlu kaldığında Galatasaray bu yarışı sonuna kadar götürür.

6ZORBAY HOCA GELECEK 10 YILA DAMGA VURUR

ZORBAY HOCA GELECEK 10 YILA DAMGA VURUR

Adanalı, ekometrist, 27 yaşında... Sahadaki futbolcuların çoğundan atletik ve koşan biri... Ekonomi bilimiyle uğraşıyor. Müthiş İngilizcesi var. İnanılmaz sakin tavırları ve futbolcuyla iletişiminde onların mesleklerine saygılı... Zorbay Küçük, Türk futbolunun önümüzdeki 10-15 yılına damga vuracak ve FIFA kokartına yürüyecek bir hakem. Dokuz yıllık hakemlik geçmişinde bu kadar kısa zamanda bu mesafeyi kat etmek başarısının zaten bir ölçüsü. TFF Merkez Hakem Komitesi art niyetten uzak, sadece gördüğünü çalan hakemleri Zorbay Küçük gibi öne atmalı.

7BAŞARILIYDI

BAŞARILIYDI

VAR’daki hakem Kayseri’nin golünde hikaye anlatıyor Zorbay Küçük’e... Hakem Küçük “Net ofsayt mı, değil mi onu söyle” derken...

Ömer Bayram dünkü maçta ikinci, toplam sekizinci asistini yaparken...

Prosinecki, müthiş bir disiplin içinde açık ve gol arzulayan bir takımı sahaya sürerken...

Profesyonelliğinden bir şey kaybetmeden bir görev adamı bilincinde orta saha, stoper demeden ve dün de attığı golle Donk bu performansını sürdürürken..

8Kanat Atkaya: Hedef belli görüntü net

Kanat Atkaya: Hedef belli görüntü net

Geçen hafta Konya’da perdeyi kapatan golü atan Adem Büyük, bu kez perdeyi açan vuruşu şık bir şekilde yaptı; elini kalbine götürerek Taçsız Kral Metin Oktay’ı selamladı. Maç böyle başladı sayılır... Liderin iki haftada 5 puan kaybetmesiyle fırsat doğmuştu. Galatasaray’ın zirveye 5 puan mesafeye gelmesi sadece lider Sivas’ı değil, onunla arasındaki diğer rakipleri de rahatsız edecekti.

9ÖVGÜYÜ HAK EDENLER ÇOKTU

ÖVGÜYÜ HAK EDENLER ÇOKTU

Lemina, Falcao ve Saracchi’den yoksun Galatasaray’ın dün sahaya sürdüğü kadroda profesyonellikleriyle övgüyü hak edenler vardı ve çoğunluktaydı. Mesela aktif futbolcuyken Galatasaray efsanesi konumuna yükselen kaptan Fernando Muslera... Bir gol yedi fakat 34’üncü dakikada yine şahane bir şekilde kalesini korudu. Mesela emre akbaba bu kez skora katkı sağlayamasa da ikinci devrede hâlâ hücum iştahı duyan nadir isimlerden oldu. Mesela “dev profesyonel”, güzel insan Linnes bu kez “Sol bek oyna sen bu maçta” denildiğinde çıktı ve sol bek oynadı.

10MARIANO ASİSTLERE DEVAM

MARIANO ASİSTLERE DEVAM

Mesela ligin ilk yarısının hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Mariano 2020’de sahalara dönüş yaptı; asistlere devam. Mesela Feghouli... 59’uncu dakikada emre akbaba’nın “Yılın asisti Ödülü” kazandıracak pasını heba etse de 5 dakika sonra kendisini affettirecek bir gol buldu. Sonra bir de kapanışı yaptı ki; 2 gol atan futbolcu elbette alkışı kapar. Mesela Onyekuru. Sıtmayı çalımladı geldi, “ısınsın bari” diye 83’üncü dakikada sahaya sürüldüğü maçta asist yaptı! Mesela “hem savunmada hem hücumda” Ryan Donk. Ömer’in pasını göğsüyle yumuşatıp o kadar şık bir gol attı ki; Metin Oktay’ın doğum gününde Ali Sami Yen’e gelip Donk’un omzuna dokunduğunu düşünsek yeridir.

11ÖMER YİNE CANLA BAŞLA...

ÖMER YİNE CANLA BAŞLA...

Ve mesela Ömer demişken... Dün de 2 asiste imza attı, yine canını dişine takarak oynadı. Bu sezonun en önemli kazanımlarından. “Herkes işini yapınca”, oyunun içinde kalınca, görevini ciddiye alınca, hedefe odaklanınca “muhteşem oynamasa da” şampiyonluk “aday adaylığı” da geliveriyor işte. Maçlar zorlaşacak, trafik yıpratıcı olacak ama hedef belli ve artık daha net seçiliyor.

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