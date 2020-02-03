Olay oldu! 'Daha 27 yaşında ama...'

İlker Yasin: Terim ilk yarıdaki hatalarını artık tekrar etmiyor Trabzon'un F.Bahçe’yi yendiği, Sivas’ın Gazianttep’te 5 gol yediği hafta sonunda zirvede hesaplar ciddi yapılmaya başlandı. Tepedeki 6 takım arasındaki puan farkı yukarıdan aşağıya sadece 6. Ve önümüzde 14 uzun hafta var. Öğrenmek, bir düzeltme sürecidir. Kendini düzeltmek, kendini yükseltmektir. Tecrübenin hamle yaptırmadığı, kişileri korumacı ve pasif kıldığı bilinir ama öğrenmenin, kendini düzeltmenin yaşı da yoktur. Terim ligin ilk yarısındaki yanlışlarını iyi analiz ederek daha atletik, hareketli, mesafe kat eden bir takımı Kadıköy’e 42 puanla götürmenin hesabını yapıyor. Luyindama ve Onyekuru’nun yokluğuna yanarken geçen hafta Falcao ve Saracchi’nin sakatlıkları ve Lemina’nın cezası nedeniyle hamle oyuncularına başvurdu Terim. Ve Falcao ile Andone’nin yedeği Adem maçı 5. dakikada kopardı. Mariano’nun ortasında ön direk koşusunu harika yapan Adem, golü erken buldu.