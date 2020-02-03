Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 08:35,
Olay oldu! 'Daha 27 yaşında ama...'
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın sahasında 4-1 kazandığı Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını spor yazarları değerlendirdi.
İlker Yasin: Terim ilk yarıdaki hatalarını artık tekrar etmiyor
Trabzon'un F.Bahçe’yi yendiği, Sivas’ın Gazianttep’te 5 gol yediği hafta sonunda zirvede hesaplar ciddi yapılmaya başlandı. Tepedeki 6 takım arasındaki puan farkı yukarıdan aşağıya sadece 6. Ve önümüzde 14 uzun hafta var. Öğrenmek, bir düzeltme sürecidir. Kendini düzeltmek, kendini yükseltmektir. Tecrübenin hamle yaptırmadığı, kişileri korumacı ve pasif kıldığı bilinir ama öğrenmenin, kendini düzeltmenin yaşı da yoktur. Terim ligin ilk yarısındaki yanlışlarını iyi analiz ederek daha atletik, hareketli, mesafe kat eden bir takımı Kadıköy’e 42 puanla götürmenin hesabını yapıyor. Luyindama ve Onyekuru’nun yokluğuna yanarken geçen hafta Falcao ve Saracchi’nin sakatlıkları ve Lemina’nın cezası nedeniyle hamle oyuncularına başvurdu Terim. Ve Falcao ile Andone’nin yedeği Adem maçı 5. dakikada kopardı. Mariano’nun ortasında ön direk koşusunu harika yapan Adem, golü erken buldu.
ALKIŞLAR KAYSERİ’YE
HIRVAT teknik adam Robert Prosinecki, giden ve gelen oyuncuların birbirine karıştığı HES Kablo Kayserispor takımına pozitif futbol oynatma kararında. Yeni transfer Mesanovic’in, attığı golün yanında kaçırdığı mutlak gol pozisyonları ve skora aldırmaksızın Kayserispor’un gol hamleleri geceye renk attı.
ÖZKÖK, ADEM'İ TASVİR ETMİŞ OLMASIN?
Siyasetten felsefeye, müzikten astrolojiye hemen her dalda yazmaya başlayan Ertuğrul Özkök’ün spor yazılarını da çokça görüyoruz bu sayfalarda. Dün Trabzon-F.Bahçe maçı sonrasındaki tespiti ilgimi çekti. “F.Bahçe’nin gol hunisinde yırtıp atacak, söküp çıkaracak Salah-Messi modeli futbolculara ihtiyacı var” diyordu. Dün G.Saraylı Adem’i tasvir etmiş olmasın? Messi gibi olmasa da yırtıp atacak, söküp çıkaracak, yırtıcı, kısa boylu bir isim Adem. Attığı goller de hep kritik goller. Ne var ki önce Falcao’nun daha sonra Andone’nin yedeği durumunda.
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