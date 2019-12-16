Adil Rami ve Zanka gibi F.BahÃ§e formasÄ±nÄ± rÃ¼yasÄ±nda gÃ¶remeyecek iki aÄŸÄ±r stoper transfer etmek, Gustavoâ€™nun yanÄ±na orta sahaya iki gÃ¼Ã§lÃ¼ isim daha koyamamak bir yana ama, Ersun Yanalâ€™Ä±n da eldeki futbolcu grubundan daha FenerbahÃ§eli gibi oynayan, ekip ruhuna sadÄ±k, Ã§arpÄ±ÅŸan bir kadro Ã§Ä±karamamasÄ± da sorgulanmasÄ± gereken bir konu.