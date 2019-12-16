Olay idida! 'Bütün maçlar Lüksemburg'da oynansÄ±n...'
SÃ¼per Lig'de 4 golÃ¼n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, iki kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve Sivasspor'un sahasÄ±nda FenerbahÃ§e'yi 3-1 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± spor yazarlarÄ± deÄŸerlendirdi.
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UÄŸur Meleke: Ã‡alÄ±mbay: 3 Yanal: 1
Bu yÄ±l izlediÄŸimiz futbolun kod adÄ±, â€˜yeni lig dÃ¼zeniâ€™... ÅžÃ¶yle bir iddiam var: SÃ¼per Ligâ€™deki 18 takÄ±mÄ± buradan alÄ±p, mesela LÃ¼ksemburgâ€™a taÅŸÄ±yalÄ±m.
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TÃ¼m maÃ§lar LÃ¼ksemburgâ€™da oynansÄ±n, maÃ§larÄ± da TÃ¼rk futbolunu hiÃ§ tanÄ±mayan LÃ¼ksemburglu hakemler yÃ¶netsinler. O koÅŸullarda Ã¼Ã§ Ä°stanbul bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hiÃ§birinin ilk 3â€™e girebileceklerini zannetmiyorum.
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DÃ¼n de bu â€˜yeni lig dÃ¼zeniâ€™nden bir sayfa izledik Sivasâ€™ta. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan Denizâ€™in oyuna giriÅŸine kadar doÄŸrularÄ± yapan taraf Sivasâ€™tÄ±, meslektaÅŸÄ±na taktik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran taraf Ã‡alÄ±mbayâ€™dÄ±. Ã‡alÄ±mbay, FenerbahÃ§eâ€™den MuriÃ§â€™i Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ne kadar sÄ±radanlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±ndaydÄ±. Appindangoyeâ€™nin MuriÃ§â€™le bire bir oynamasÄ±yla, Ã¶zellikle ilk bir saatte ÅŸaÅŸkÄ±n bir FenerbahÃ§e izledik dÃ¼n. Taktiksel fark, bundan da ibaret deÄŸildi:
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ZÄ°YA'NIN DÄ°NAMÄ°ZMÄ°Â
Ã‡alÄ±mbay, Malatyaâ€™yÄ± sÃ¼rklase eden ayarlarÄ±nÄ± korudu. Sadece cezalÄ± Hakan Arslan yerine saÄŸ iÃ§ rolÃ¼nÃ¼ Ziyaâ€™ya verdi. Ziya, dinamizmiyle Emreâ€™yi etkisizleÅŸtirdi.
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SAMASSA, TER STEGEN GÄ°BÄ°YDÄ°
Geriden oyun kurmaya bir strateji olarak bakmak lazÄ±m, bir moda olarak deÄŸil! DÃ¼n Samassa baÅŸta olmak Ã¼zere Sivasspor, geriden oyun kurma dersi verdi rakibine. Andradeâ€™nin golÃ¼nde asisti Samassaâ€™ya yazsak bence haksÄ±zlÄ±k etmiÅŸ olmayÄ±z. Ter Stegenâ€™in bu yÄ±l ligde 2 asisti var. Samassaâ€™nÄ±n iÃ§ine Ter Stegen kaÃ§mÄ±ÅŸ gibiydi dÃ¼n.
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Emreâ€™nin golÃ¼nde de Samassaâ€™lÄ± Sivasâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapamayan bir FenerbahÃ§e izledik. yanal, sanÄ±rÄ±m Altayâ€™a ÅŸunu Ã¶ÄŸretmeyi becermeli: Futbolda kÄ±sa pas, uzun pas yok; doÄŸru pas var. Topu senden daha avantajlÄ± olmayan stoperine vermek, oyun kurmak deÄŸildir. Oyun elle-ayakla deÄŸil, kafayla kurulur.
7
â€˜TAKIM OLMAâ€™ FARKI
Ä°ki oyuncu grubu arasÄ±nda bir â€˜takÄ±m olmaâ€™ farkÄ± da vardÄ± sanki. Ozanâ€™Ä±n 45â€™te verdiÄŸi pasÄ± deÄŸerlendirmeyen kruseâ€™ye ellerini havaya kaldÄ±rarak tepkisi ÅŸÄ±k olmadÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra Dirarâ€™Ä±n da benzer bir tepkiyi Ozanâ€™a verdiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Ozanâ€™Ä±n anlamsÄ±z kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± geldi sonra.
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EÄŸer bir takÄ±mda oyuncular birbirlerini tribÃ¼nlere ÅŸikayet etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸlarsa, o soyunma odasÄ±nda bir iktidar krizi olduÄŸunu hissettirir etrafa.
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Ä°lker Yasin: RÄ±za'nÄ±n fendi Yanal'Ä± yendi
Mevsim baÅŸÄ± transfere 16,4 milyon Euro para harcayan FenerbahÃ§e, 0 bonservis bedeliyle mÃ¼thiÅŸ bir kadro kuran Sivas Ã¶nÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±.
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Adil Rami ve Zanka gibi F.BahÃ§e formasÄ±nÄ± rÃ¼yasÄ±nda gÃ¶remeyecek iki aÄŸÄ±r stoper transfer etmek, Gustavoâ€™nun yanÄ±na orta sahaya iki gÃ¼Ã§lÃ¼ isim daha koyamamak bir yana ama, Ersun Yanalâ€™Ä±n da eldeki futbolcu grubundan daha FenerbahÃ§eli gibi oynayan, ekip ruhuna sadÄ±k, Ã§arpÄ±ÅŸan bir kadro Ã§Ä±karamamasÄ± da sorgulanmasÄ± gereken bir konu.
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KAZANMA ARZUSU
ReklamÄ± az ama Ã§alÄ±ÅŸkan, futbol oynadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerdeki kendi oyun kiÅŸiliÄŸi ve kazanma arzusunu ekibine aÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ RÄ±za Ã‡alÄ±mbayâ€™a da buradan ÅŸapka Ã§Ä±karmak durumundayÄ±z. 0 bonservis bedeli Ã¶denerek yaratÄ±lan bu ekip, takÄ±m kaptanÄ± Hakan Arslanâ€™Ä±n yokluÄŸuna raÄŸmen dÃ¼n F.BahÃ§eâ€™yi Ã¶nce orta sahada, sonra da sahanÄ±n tÃ¼mÃ¼nde kontrol altÄ±na aldÄ±.
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Gustavoâ€™yu stoperler arasÄ±na daha Ã§ok sokup, oyun kurma ve rakip sahaya geÃ§me gÃ¶revini tamamen Emreâ€™ye bÄ±rakan F.BahÃ§eâ€™de, saÄŸda Ozan, solda Rodrigues ve santrfor arkasÄ± oynamasÄ±na raÄŸmen Vedatâ€™Ä±n da Ã¶nÃ¼nde oynayan kruse, futbolun bir takÄ±m oyunu olduÄŸunu, yardÄ±mlaÅŸmanÄ±n ÅŸart olduÄŸunu bilmezmiÅŸ gibi defans hamlelerine hiÃ§ katÄ±lmadÄ±lar.
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FENERBAHÃ‡ELÄ° DURUÅžU
FenerbahÃ§e'de, savunmadan orta sahaya bÄ±rakÄ±n hÄ±zlÄ± geÃ§meyi, set oyunuyla geÃ§ecek kadro yapÄ±sÄ± ve taktik anlayÄ±ÅŸÄ± da yoktu. SadÄ±kâ€™Ä±n sakatlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Zankaâ€™yla F.BahÃ§e tandemi daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ± ve kolay geÃ§ilir oldu.
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FenerbahÃ§e, Sivasâ€™Ä± iyi analiz edemediÄŸi iÃ§in maÃ§Ä±, orta sahada galibiyeti dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ersun Yanalâ€™Ä±n yanlÄ±ÅŸ oyuncu seÃ§imleriyle kaybetti. Uzatmalarda Rodriguesâ€™in BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesi, FenerbahÃ§eâ€™de futbol takÄ±mÄ±nÄ±n bir ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±na hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸi.
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Bu takÄ±m teknik direktÃ¶rÃ¼nden kulÃ¼bede oturan futbolcusuna, BaÅŸkan Ali koÃ§â€™un heyecanÄ±nÄ± ve FenerbahÃ§eli duruÅŸunu gÃ¶sterse asla bu futbolu oynamazdÄ±.
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OYUNCU KALÄ°BRESÄ° DÃœÅžÃœK
Ersun Yanal mutlaka tecrÃ¼beli bir teknik direktÃ¶r. DÃ¼n 500. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan RÄ±za Ã‡alÄ±mbay da Ã¶yle. Ama maÃ§ Ã¶ncesi Sivasâ€™Ä±n oyun planÄ±nÄ± okuyamamak, Ferdi ve Deniz gibi hÄ±zlÄ±, rakip eksilten isimlerle oyuna baÅŸlamamak, orta alanÄ±n defans fonksiyonunu dÃ¼ÅŸÃ¼nememek Yanalâ€™Ä±n zaafÄ±ydÄ±.
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RÄ±za Ã‡alÄ±mbay da elindeki orta sahalar Mert Hakan, Fatih, hÃ¼cumda Emre KÄ±lÄ±nÃ§, Fernando, Yatabare gibi isimlerle ve oynattÄ±ÄŸÄ± futbolla iÅŸini doÄŸru yapan, kazanan taraf oldu. Ã‡alÄ±mbayâ€™Ä± 7 maÃ§tÄ±r kazandÄ±ÄŸÄ± ve devrenin bitimine iki hafta kala zirvedeki pozisyonu iÃ§in yÃ¼rekten kutluyorum.
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F.BahÃ§eâ€™nin ise sorununun oyuncu kalibresinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyor ama bu ekibin genÃ§ ve heyecanÄ± yÃ¼ksek isimlerle desteklenmesi gerektiÄŸine inanÄ±yorum.