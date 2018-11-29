Olay Hasan Şaş sözleri! 'Sahaya bakıp kenarda...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Ünlü spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova yenilgisini değerlendirdi. Hasan Şaş için flaş açıklamalara imza attı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/13
Çarpıcı açıklamalara imza atan Mehmet Demirkol, şunları söyledi...
2/13
- Lokomotiv Moskova çok anormal oynamadı, farklı da bir şey yapmadı maç boyunca. Galatasaray savunması yerindeyken acayip iki gol attılar sadece. Oyuncunun cephanesi yok. Kim kendini verdi maça derseniz, biraz Ozan, biraz da Donk. Muslera'nın sinirli olmasının nedeni o. Kimse mücadele etmedi, temas yok kimsede. Kulüplerde olabileceğin sahne buydu, buna odaklanman lazım.
3/13
- Kulüpler Birliği açıklama yapıyor, Galatasaray ona hemen cevap veriyor, oyuncunun kafası zaten dağınık bir durumda. Tüm sistem, bu maçlar için var. 10 kişi ceza sahasının içindesin ve kimse kimseye dokunmuyor. Böyle olmaz tabii ki. Santrafor yok falan ama takımın da bir an önce konsantre olması lazım. Sorun burada esasında. Galatasaray'ın da cevap vermemesi, dünya sahnesindeyim, sizinle uğraşamam demesi lazımken, başka şeylerle uğraşıyorlar.
4/13
- Fatih Terim elinde olsa tüm takımı değiştirecek. Hocanın yüzde 100 sahaya dönmesi şart. Biz Fatih Terim'i Türkiye'de bir futbol devrimi yapmış kişi olarak biliyoruz değil mi. Formda olursa, yine yapar. Gruptaki İlk maçın ardından Galatasaray’ın 10-11 puan yapabileceğini düşünmüştüm halbuki. Keyfini çıkaramadıkları için sonuç da alamadılar bu grupta. Tüm tablo bu şu an.
5/13
- Mariano gibi olağanüstü ortalar yapan, 40-50 metreye isabetli pas atan bir oyuncu en azından bu oyunda ikinci yarının başında sokulmaz mı sahaya. İnanılır gibi değil. Lokomotiv Moskova sezonun en iyi oyununu oynadı. Bunu da Galatasaray yatı. Kadro eksiklikleri var. Golcü eksiği var. Evet eksikler var tamam. Ama asıl sorun kafaların çok ama çok başka yerde olması.
6/13
- Şimdi yabancı oyuncular var değil mi. Bizim çocuklar oyundan kopabilir ama Nagatomo niye eskisi gibi değil. Büyük hayal kırıklığı yaratıyor bende... Çok büyük hayal kırıklığı benim için. Maç öncesinde Galatasaray'ın Devler Ligi arenasındaki şansının devam ettiğini düşünüyordum ama oyuncular öyle düşünmüyormuş.
7/13
- Galatasaray'da bir odaklanma sorunu var. Sonra Ozan neden penaltı yapıyor deniyor Kimse dokunmazsa, adam yapar. Fatih Terim bazı şikayetlerinde haklı olabilir ama asıl onun dokunması gereken yer, saha içi. İstediğimizi yapalım, eninde sonunda oyuncuda bitiyor bu iş. Hasan Şaş saha kenarında oynamak için deliriyordur. Eminim bundan. Ve sahaya çıksa şu psikolojik durumda inanın 10 dakika oynar. Kesinlikle oynar.
8/13
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.
9/13
Sarı kırmızılılar maç boyunca etkisiz olurken, Rusya deplasmanında adeta dondu.
10/13
Bu sonuçla Galatasaray için tek şans kaldı, Avrupa'da yoluna devam etmek için grubu 3. bitirmek...
11/13
Sarı kırmızılılar gruptaki son maçında Porto ile karşı karşıya gelecek.
12/13
"Galatasaray'da oynamanın önemli olduğunu herkes bilmeli"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası, kötü oynayan oyunculara net mesaj gönderdi. Terim ayrıca gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, Ocak transfer döneminin önemine de vurgu yaptı.