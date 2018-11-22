Olay G.Saray sözleri! 'Bıyığı terlememiş çocuk...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Radyospor'a konuşan Aydemir Akbaş, Galatasaray taraftarları tarafından da çok tartışılan sözlere imza attı... İşte o açıklamalar...
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- Süper Lig'in kalitesini tartışma, Türk futbolunu tartış. Türk futbolunda disiplin yok! Rahmetli Baba Gündüz döneminde gece 11.00'de herkes uyurdu. Ne varsa eskide var. Bugünkü kepazelik.
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- Türkiye'de şu anda beğendiğim futbolcu yok. Dünya futbolunda geçen sezon Hazard'ı çok beğendim. Messi ve Ronaldo'yu kıyaslayamazsınız.
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- İkisi de ayrı bir tarz. Messi virtüoz. Ronaldo'da büyük bir konsantrasyon var. Ronaldo çok çalışkan.
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- Bir gün rahmetli Metin Oktay’la Beyoğlu’nda yürüyoruz. Bana "Kral! Gel seninle karşıya geçelim" dedi. "hayrola" dedim. "geç geç" dedi. Karşı kaldırıma geçtik "ne oldu?" diye sordum. "Baba Gündüz geliyor" cevabını verdi. Saygıya bak.
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- İmparator, antrenörü Baba Gündüz ile karşılaşmamak için kaldırım değiştiriyor. Önceden futbolcu yönetici ile karşılaşmamak için yolunu değiştiriyordu. Şimdi, yönetici futbolcu ile karşılaşmamak için yolunu değiştiriyor. Şu yöneticilere bak Allah aşkına ya.
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- Galatasaray'ın son dönemde elde ettiği 4 şampiyonluğa da inanmadım. Galatasaray'ın son 4 şampiyonluğu tamamiyle tesadüf ve şans.
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- Galatasaray geçen sezon şampiyonluk yaşadı fakat oynanan futbol rezaletti. Oynanan maçlarda şut yok! Ben buna takım demiyorum.
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- Bunlar turşu! Bıyığı terlememiş çocukla yenil ama Belhanda'yla yenilme. Bizde bir şey var. Her genç oyuncu ilk çıktığında piyasaya 'aslan, kaplan...
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- Galatasaray'ın defans hattı korku filmi! Ben, Maicon tarzı oyuncuları 10 yıl önce seyrettim. Serdar Aziz her an sakatlanabilir, ambulans kenarda onu bekliyor.
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'Kral'dan eski takımına 32 sayı!
NBA’de LeBron James’li LA Lakers deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 109-105 mağlup etti. James maçı 32 sayı 14 ribaunt ve 7 asistle tamamladı.