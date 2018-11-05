Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay Fatih Terim sözleri! 'Dağıldı, darmadağın oldu çünkü...'
Serdar Ali Çelikler yine çok tartışılacak sözlere imza attı...
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CNNTürk'te "Pazar Akşamı Futbol" programında konuşan Serdar Ali Çelikler, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu ve yine gündem olacak sözler söyledi... İşte ünlü yazar ve yorumcunun o görüşleri...
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- Derbide beIN Sports özetlerini hazırlayan kesin Galatasaraylı. Galatasaray’ın 2. golünden önce auta çıkan top korner verildi ama özette yok.
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- Şunu anlamamız lazım. Hakem hatalı karar verir, ondan sonra 10 pozisyon geçiyor ve penaltı oluyor. Sebep hakem! Böyle saçma tartışma olur mu? Madem böyle saçma tartışma yapıyorsunuz, olmayan korneri de özete koyacaksın. beIN’de özeti hazırlayan yüzde 100 Galatasaraylı.
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- Derbiden sonra yorumculara bakıyorum. Muslera’yı suçlayan var, Garry Rodrigues’i suçlayan var. Taraftarı da var. Ancak Fatih Terim’i eleştiren yok.
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- Fenerbahçe'ye bakalım. Takımın hocası yok. Santrforu cezalı. Dakika 50’de Galatasaray 2-0 önde ve maç 2-2 bitiyor.
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- Galatasaraylılara soruyorum. Durum aynı, Galatasaray çok kötü, ligde 15. sırada, hocasını değiştirmiş, yardımcı hocayla Kadıköy'e geliyor, takım tarihin gördüğü en kötü kadrolardan bir tanesi, bir tane iyi santrforu var kağıt üzerinde çok kötü sezon geçiriyor ama o da cezalı, geliyor Kadıköy'e, maçın 20. dakikasında deplasman tribünü neredeyse tamamen boşalıyor, dakika 50, Fenerbahçe 2-0 önde, o maç nasıl biter? Bunu Galatasaraylılara soruyorum, bütün Galatasaraylılar buna 4-0 biter, 5-0 biter der.
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- Gelelim 2. soruya. Bu maçtaki teknik adam Fatih Terim değil de Riekerink olsaydı, Tudor olsaydı, Gerets olsaydı, Lucescu olsaydı, Hamza Hamzaoğlu olsaydı, hatta Mustafa Denizli olsaydı, bugün ne konuşuluyordu?
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- Hakem de Fırat Aydınus olsaydı, aynı durum taçtan da gol verseydi, bugün ne konuşuluyordu? Kasap yapmışlardı kasap, hepsini doğramışlardı, doğrama yapmışlardı.
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- 3. sorum. Fatih Terim başkan olsa, iddia ediyorum Fatih Terim başkanlığı iyi yapar. Dese ki, bizim Galatasaray'ın hocası Hasan Şaş'tır, aklı başında kaç tane Galatasaraylı evet doğru karardır diye cevap verir. O zaman yardımcı hoca müessesesini de iyice bir tartışmamız lazım
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- 2-1'den sonra bana bir video gönderdiler, Galatasaray tribününden çekilmiş bir video, kulübenin arkasından. 2-1'den sonra nasıl dağıldığını paramparça olduğunu o kulübenin görüyorsunuz.
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- Koskoca imparator, bin tane başarı, zafer, ağır mağlubiyet görmüş bir teknik adam olarak 2-1'den sonra dağılacaksan... Maçı tamamen elinden kaçırdı, sahaya girmeler, kendi yardımcılarına bağırmalar, oyuncularına tepkiler...
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- Bir teknik adam dağılmasını orada görüyorsunuz. Çünkü niye biliyor musun, anladı 2-1'den sonra maçı kazanamayacağını. Halbuki bir takım 2-0 öne geçebilir, 2-1 de olabilir, 2-2 de olabilir, dönüp 3-2 yenmen lazım. Buna gücün var çünkü, Fenerbahçe'nin öyle bir gücü yok. (CNNTürk)