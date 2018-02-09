Olay Belhanda iddiasÄ±! Bonservisi...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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FIFA menajeri Ayhan YeÅŸilbaÅŸ, Dursun Ã–zbek dÃ¶neminde yapÄ±lan Younes Belhanda transferiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.Â Â
Ajansspor
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Ajansspor
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FIFA menajeri Ayhan YeÅŸilbaÅŸ, Dursun Ã–zbek dÃ¶neminde yapÄ±lan Younes Belhanda transferiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.Â Â
Ajansspor
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FIFA menajeri Ayhan YeÅŸilbaÅŸ, Dursun Ã–zbek dÃ¶neminde yapÄ±lan Younes Belhanda transferiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Ajansspor'un konuyla ilgili sorusunu yanÄ±tlayan YeÅŸilbaÅŸ, "Belhanda'yÄ± ben zamanÄ±nda Galatasaray'a getirebilirim demiÅŸtim, 5-6 milyon euroya bu transferi bitirebilirim demiÅŸtim. Ben 5 milyona anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m iyi bir pazarlÄ±kla bu fiyata inilecekti" dedi.
Ajansspor
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YeÅŸilbaÅŸ, "Galatasaray daha sonra bu transfer 8 milyon Euro'ya bitirdi ben ise 5'e getirebileceÄŸimi sÃ¶ylemiÅŸtim. Aradaki 3 milyonluk farkÄ±n ne olduÄŸunu bilmiyorum, menajere verildi mi bilemem. Åžimdi Galatasaray 8 milyon Euro Ã¶dedi, gazetenin haberine gÃ¶re ayrÄ±ca 1.5 milyon euro menajer komisyonu Ã¶denmiÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. 9.5 milyon euroya mal oldu. Ben Belhanda iÃ§in teklifimi Levent NazifoÄŸlu'na yapmÄ±ÅŸtÄ±m, bana herhangi bir cevap gelmedi bir 10 gÃ¼n sonra 5 milyon dolara anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m Belhanda 9.5 milyon euroya Galatasaray'a geldi" ifadelerini kullandÄ±.
Ajansspor
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YeÅŸilbaÅŸ, "Belhanda Galatasarayla anlaÅŸÄ±rken bana haber gÃ¶nderip beni BeÅŸiktaÅŸ'a gÃ¶tÃ¼r diye mesaj gÃ¶nderdi bunu da Belhanda'ya yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m" dedi. Brezilya pazarÄ±na hÃ¢kim olan YeÅŸilbaÅŸ, "Vagner Love, bence BeÅŸiktaÅŸ'a Ã§ok faydalÄ± olacaktÄ±r. Doria Malatyaspor'a Ã§ok faydalÄ± olacaktÄ±r. Robinho, transferi Sivasspor iÃ§in Ã§ok iyi oldu ben hem genÃ§ oyunculara hem de takÄ±ma Ã§ok ÅŸey katacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Ajansspor
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Galatasaray'Ä±n yaz transferi dÃ¶neminde Dinamo Kiev'den kadrosuna dahil ettiÄŸi; 27 yaÅŸÄ±ndaki FaslÄ± oyuncu SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 20 maÃ§ta; 2 gol, 8 asist kaydetti.Â Â Â