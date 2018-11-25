Olay... 'Babel ile Şenol Güneş kavga etti!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, flaş bir iddiayı açıkladı.
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Kenan Başaran, Haber Global'deki "Kontra" programında çarpıcı yorumlar yaptı... İşte Beşiktaş'ta yaşanan o olayın tüm detayları.
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- Ryan Babel, twitter’de taraftarla kavga etti. 40 bin kişiyi blokladığını yazdı. Aslında başka kavgaları da var. Bakın Şenol Güneş, Karius’u kesti Babel onunla bir fotoğrafını paylaştı. Sonra Tolgay Arslan kadro dışı kaldı onun için de paylaşım yaptı... Yani Şenol Güneş’in kararlarına karşı bir tavır aldı.
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- Bana gelen bir duyuma göre Malmö maçında soyunma odasında Şenol Güneş ile de çok ciddi bir kavga yapıyor. Babel sezon başından beri para sorunu yaratıyor. Flamengo’ya da çok daha fazlasını alamadığı için gitmedi. Bu sezon 6 gol attığı ama gol attığı bir çok maçta da kötüydü.
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- Babel yeni kontrat istiyor. Yönetimse “Geçen sezon 4. oldunuz” diyor. Babel, Adriano ve Pepe, sözleşmeleri sezon sonu bitiyor hepsi de yeni kontrat istiyor. Adriano, takım Ankaragücü’nü 4-1 yenince sosyal medyadan sevinç gösterisi paylaşıyor. Peki kendisi niye takımda değil? Sakatlıktan mı? Hayır onun da derdi para.
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- Şenol Güneş, düne kadar bu isimleri mecburdu. O yüzden de harcamaktan kaçındı. Ama artık eli güçlendi. Dorukhan, Güven ve Pektemek gibi oyuncuların gösterdiği performans Güneş’in elini güçlendirdi. Güneş, bir yol ayrımındaydı. Başarıyı yakaladığı as oyuncularla bu sezon artık bir şey yapabileceğine inanmıyordu. Güneş’e yönetim içinde hala muhalif olanlar var. Güneş, sezon sonuna kadar kalırsa, en azından takımı gençleştirecek.
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- Şenol Güneş, Fikret Orman ve Umut Güner Londra’ya gitti. Burak Yılmaz da oradaydı. Görüşme yapıldı. Tesadüf denildi. Bugün itibarıyla Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a gelme oranı yüzde 30... Sorun ne Burak ne de Trabzon yönetimi.
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- En büyük sıkıntı taraftarın nasıl yaklaşacağı... Taraftarın da artık başka düşünmesi lazım. Burak Yılmaz, o penaltının kefaretini bence ödedi. Burak Yılmaz’ı devre arası alan şampiyon olur.
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- Bu federasyon 6 yaşında. 6 yıllık dönemde Galatasaray 11, Fenerbahçe 4, Beşiktaş 2 kupa kazanmış... Ve Mustafa Cengiz, son şampiyonun başkanı olarak çıkıp federasyonun kendilerini engellediğini söylüyor. Bu kendi başarısızlıklarını örtmek için kullandıkları bir makyajdır.
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- Olaylar Hasan Şaş ile başladı. Ama gelinen noktada Hasan Şaş’ın hiç sorumluluğu yok gibi davranılıyor. Türkiye’de kimse gerçekten adalete istemiyor. Herkes şunu istiyor: Rakibime yaptığın haksızlığı bana da yap!