Olay açıklama! Mina'nın gideceği takım...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Peki tecrübeli oyuncu hangi takımı tercih edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yaptığı, “Yerry Mina’yı istiyorum” açıklaması Kolombiya’da gündem maddesi oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ülkenin en büyük gazetesi El Espectador, Terim’in sözlerini manşete taşıdı. Kolombiya futbolunun efsane futbolcularından Carlos Valderrama ise Yerry Mina için ilginç bir yorumda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Radio Caracol’a konuşan Valderrama, Mina için, “Premier Lig ilgi çekici bir arena. Ama bana göre Şampiyonlar Ligi kesinlikle daha değerli. Yerry bence orta sıraları zorlayan Everton’ı seçmemeli” dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Valderrama, “Everton gibi orta sıra takımına gitmek yerine herkesin yetiştiriciliğini bildiği Terim’in Galatasaray’ına gitmesini tercih ederim” sözlerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan Barcelona Sportif Direktörü Abidal, “Yerry Mina transferi ile iligili bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi ona güveniyoruz. Ancak transferde her şey olabilir” demişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bonservisi Barcelona’da bulunan 23 yaşındaki stoper, Dünya Kupası’nda iyi bir iş çıkardı. Bu sebeple de peşinde birçok önemli kulüp bulunuyor. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cüneyt Çakır ve ekibi İstanbul'da alkışlarla karşılandı! Rusya'daki Dünya Kupası'nda üst üste 2. kez yarı final yöneten Cüneyt Çakır, Atatürk Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. İzlemek için videoya tıklayınız...