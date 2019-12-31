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Futbol
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 10:25, /

Okay Yokuşlu hayatını Melisa Kerman ile birleştirdi

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'da sürdüren Melisa Kerman ile dünya evine girdi. Düğüne spor dünyasının önemli isimleri katıldı.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman ile İzmir'de dünya evine girdi.

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Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman ile evlendi.

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İzmir Kaya Termal Otel’deki düğünde, çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı. Nikahta çiftin şahitliklerini Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Teknik Direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

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Törene ayrıca, çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular; Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş’ın da aralarında bulunduğu spor camiasından önemli isimler katılarak çifti yalnız bırakmadı.

5ONUR KIVRAK DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI

ONUR KIVRAK DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Futbolu bırakma kararı sonrası ortalıkta gözükmeyen Onur Kıvrak da yakın arkadaşının mutluluğuna ortak oldu.

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Eski takım arkadaşı Uğur Demirok, Instagram hesabından Onur Kıvrak'la olan fotoğrafı paylaştı.

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İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı’nda oynayan Melisa Kerman, 7 Şubat 1994 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

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Melisa Kerman, kariyerini İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı’nda sürdürüyor.

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Spor Arena ailesi olarak çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz...

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