Okan Buruk'tan ters köşe!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Başakşehir, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek milli araya 19 puanla 5. sırada girdi.
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Sezon başında takımın başına Okan Buruk'u getiren ve kadrosunda da önemli değişikliklere giden turuncu-lacivertliler, bunun meyvelerini de almaya başladı.
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İlk haftalarda beklentilerin uzağında kalan Buruk'un takımı, yeni transferlerin uyum sürecini de atlatmasıyla birlikte ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri haline geldi.
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Gol yollarında Crivelli etkisi
2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden ve bunun yanı sıra Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Başakşehir'de gol yollarında Crivelli etkisi yaşanıyor.
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Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Caen'den turuncu-lacivertlilere transfer olan Enzo Crivelli, İstanbul temsilcisinin hücum hattındaki en büyük silahı oldu.
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Ligde 10, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 2 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bin 260 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Takımının en skoreri konumunda bulunan Crivelli'yi 5 gol, 5 asistle Edin Visca takip ediyor.
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Başakşehirli golcü, ayrıca Süper Lig'deki gol krallığı yarışında da 9 gollü Alanyasporlu Cisse ile Yeni Malatyasporlu Jahovic'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.
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Son iki sezonu geride bıraktı
Fransız futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile 16 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle, son iki sezonda Caen ve Angers'da yakaladığı istatistikleri de şimdiden geride bıraktı.
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Crivelli, 2018-2019 sezonunda Caen ile Fransa Ligue 1'de 33 maça çıkmış ve 6 gol, 1 asistle takımına destek olmuştu. Bir önceki sezonda ise iki farklı takımın formasını giyen başarılı oyuncu, toplamda 33 maça çıkarak 3 gol, 3 asistle oynadı.
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Söz konusu dönemde Angers ile 15'i Ligue 1, 2'si de Coupe de la Ligue olmak üzere 17 müsabakada saha olan golcü futbolcu, 1 gol, 1 asist yaptı. Aynı sezonun geri kalan bölümünü de Caen'de kiralık olarak geçiren Crivelli, burada da 11 lig, 3 Coupe de France mücadelesinde görev aldı ve rakip ağlara 2 gol atıp, 3 de gol pası verdi.
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BURUK'UN HAMLESİ İŞE YARADI
Okan Buruk'un isteğiyle transfer edilen Enzo Crivelli, profesyonel liglerde en fazla gol attığı sezonu 2016-2017'de Bastia ile yaşadı.
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Turuncu-lacivertli futbolcu, Fransız takımıyla 24 maçta 10 gol atarak kariyer rekorunu kırmıştı. Başakşehir'de şimdiden 9 gole ulaşan Crivelli, 1 kez daha ağları sarstığı takdirde kendi rekorunu egale edecek, atacağı 2. golde ise kariyer rekorunu geliştirecek.
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Crivelli'nin oynadığı kulüplerdeki genel performansı şöyle:
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Bordeaux: 56 maç (7 gol, 6 asist) Caen: 49 maç (8 gol, 3 asist) Bastia: 24 maç (10 gol, 1 asist) Angers: 17 maç (1 gol, 1 asist)