Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Oğuzhan'ın sözleşmesinde dikkat çeken o detay! Serbest kalıyor
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da sezon sonu hamlelerini yapmaya devam ediyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Geçtiğimiz aylarda kendisini 4 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un anlaşmasında dikkat çeken detay.
Foto: AJANSLAR
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Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre; 2012-2013 sezonunun başında Arsenal’den 500 bin Euro karşılığında transfer edilen yıldız futbolcu, siyah-beyazlı forma ile son 2 sezonda şampiyonluklar yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş’in takımın başına geçmesi ile adeta kendisini yeniden bulan milli futbolcu, siyah-beyazlı kulüple yenilediği 4 yıllık sözleşmeye özel madde koydurdu.
Foto: AJANSLAR
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Buna göre Avrupa’nın dev kulüpleri Atletico Madrid, Bayern Münih ve Arsenal’den bir teklif gelirse Oğuzhan Özyakup 12 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. Onun dışındaki teklifleri ise yönetim kendisi belirleyecek.
Foto: AJANSLAR
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Cenk örnek oldu
İngiliz ekibi Arsenal altyapısından yetişen ve yeniden Avrupa’da oynama hayali olan 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Cenk Tosun’un Everton’a transferinden sonra bu hayalini gerçeğe döndürme yolunda adımlar atıyor. Siyah-beyazlı formayla son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Oğuzhan, eğer uygun bir teklif gelirse Avrupa’nın yolunu tutacak.
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş’ın kaptanlığını yapan Oğuzhan Özyakup, ligin ilk yarısında yıllık 2.5 milyon Euro’dan kendisini 4 yıllığına daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşemeye imza atmıştı. Camiayla adeta özdeşleşen ve Başkan Fikret Orman ile baba oğul gibi bir ilişkisi olan Oğuzhan’a gelen tekliflerde kolaylık sağlanacağı ifade edildi. Başkan Orman’ın da her fırsatta oyuncuların görüşlerine verdiği değeri dile getimesi, bu konuda Oğuzhan’ı rahatlatıyor. Milli futbolcu, bu sezon Beşiktaş forması ile 31 maça çıkarken, henüz gol atma başarısı gösteremedi. Oğuzhan Özyakup’un toplamda ise 6 asisti bulunuyor.