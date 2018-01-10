Oğuzhan Özyakup'a 67 milyon TL teklif!..

Cenk Tosun transferinden yüklü bir mebla kazanan Beşiktaş'a bomba bir teklif daha geldi!
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Cenk Tosun transferinden yüklü bir mebla kazanan Beşiktaş'a bomba bir teklif daha geldi! (Fanatik)
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Beşiktaş’ın yıldız ön liberosu Oğuzhan Özyakup’un peşine bu kez İtalyanlar düştü... İngiltere ve İspanya takımlarının gözdesi olan 25 yaşındaki futbolcuya son olarak Çizme ekibi Milan talip oldu.
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İtalyan basınında çıkan iddialara göre Kırmızı-Siyahlılar’ın Ozzy için Beşiktaş’a 15 milyon Euro (67 milyon TL) ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Siyah-Beyazlılar’la 5 yıllık yeni kontrat imzaladığı iddia edilen Oğuzhan’ın, menaceri aracılığıyla önerinin kendisine de iletilmesi sonrasında kararı Başkan Fikret Orman’a bıraktığı ifade edildi.
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Başkan bu kez bırakmıyor!
Cenk Tosun’u İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a 22 milyon Euro’ya (99 milyon TL) gönderen Başkan Fikret Orman, ara transfer döneminde takımın bir diğer önemli yıldızını göndermeye sıcak bakmıyor. Orman’ın, Milan’ın bu önerisine, “Oyuncumuzu Ocak ayında göndermeyi düşünmüyoruz. Ama bu konuyu sezon sonunda konuşabiliriz” cevabını verdiği bildirildi.
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Beşiktaş taraftarını çok sevdiğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, , “Beşiktaş’la sözleşme konusunda problem yaşayacağımı kimse söyleyemez. Burası benim evim. Başkan da bunu söyledi. Kulüp yakında açıklama yapar. Başkanımız da sağ olsun burası benim yuvam, sözleşme konusunda çok fazla konuşulacak bir şey yok. Resmi açıklamayı kulüp yakın zamanda yapar. Ben burada çok mutluyum. Hedeflerim olduğunu söylüyorum. Ama dediğim gibi burası yuvam ve bu konuda tartışacak hiçbir şey yok” diye konuştu.