Siyah beyazlÄ±lar, transfer gÃ¼ndemini meÅŸgul eden milli oyuncuyla ilgili kararÄ±nÄ± verdi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Cenk Tosun'u rekor bir paraya Everton'a satan BeÅŸiktaÅŸ, transfer gÃ¼ndeminde manÅŸetleri sÃ¼sleyen yÄ±ldÄ±z oyuncusu OÄŸuzhan Ã–zyakup iÃ§in de flaÅŸ bir karar aldÄ±... Ä°ÅŸte o detay...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BeÅŸiktaÅŸ, hafta baÅŸÄ±nda Tolgay Arslan'la yeni mukavele imzaladÄ±. Siyah-beyazlÄ±lar, yÄ±ldÄ±z futbolcunun 2018-19 sezonu sonunda bitecek olan sÃ¶zleÅŸmesini 2022 yÄ±lÄ±na kadar uzattÄ±. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu da (TFF) resmi internet sitesinde 27 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun sÃ¶zleÅŸmesini gÃ¼ncelledi. Bu geliÅŸme yaÅŸanÄ±rken gÃ¶zler ise OÄŸuzhan Ã–zyakup'un Ã¼zerindeydi...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Eski anlaÅŸmaya gÃ¶re 1 milyon 550 bin Euro garanti para ve maÃ§ baÅŸÄ±na 10 bin Euro alan Tolgay'Ä±n yeni Ã¼creti aÃ§Ä±klanmazken, BeÅŸiktaÅŸ'ta OÄŸuzhan Ã–zyakup iÃ§in flaÅŸ bir karar alÄ±ndÄ±...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pte yaÅŸanan son geliÅŸmelerin ardÄ±ndan OÄŸuzhan Ã–zyakup'a da yeni kontrat teklifini iletti. YÄ±ldÄ±z futbolcu ise konuyla ilgili "Yeni mukavelede hiÃ§bir sorun yok. Gerekli aÃ§Ä±klamalarÄ± baÅŸkanÄ±mÄ±z yapacak" demiÅŸti.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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OÄŸuzhan Ã–zyakup'un yeni anlaÅŸmayÄ± imzalamasÄ± bekleniyor... BÃ¶ylece BeÅŸiktaÅŸ, adÄ± Avrupa'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ kulÃ¼pleriyle anÄ±lan milli oyuncuyla yola devam edecek... OÄŸuzhan Ã–zyakup, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde siyah beyazlÄ±larla nikah tazeleyecek. (Sabah)Â Â