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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14 Şubat 2019 - 08:25,

Tolgay Arslan'ın ardından büyük bomba! Bir Beşiktaşlı daha...

Üç büyükler arasında ara transfer döneminde yaşanan hareketlilik duracak gibi gözükmüyor...

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Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonunda Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmıştı...

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Transferin son günlerinde gerçekleşen transferin ardından bir Kartal daha Kadıköy'ün yolunu tutabilir...

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Takvim'in haberine göre; yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe, Beşiktaş'tan bir yıldızı daha kadrosuna katıyor...

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Beşiktaş'ta gözden düşen ve taraftarlarla sorun yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor.

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Devre arasında siyah beyazlı takımdan Tolgay Arslan'ı alan, Caner Erkin'e ise teklif yapan sarı lacivertliler, bu kez de kaptan Oğuzhan Özyakup'un transferi için harekete geçti.

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HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK!

Henüz resmi bir girişim yapmayan Fenerbahçe yönetimi, Oğuzhan'ın yakın çevresi aracılığla temas sağlamış durumda... Resmi görüşme için öncelikle Beşiktaş'ın izni alınacak.

7/12

SÖZLEŞMESİ SORUN OLABİLİR

Alınan bilgilere göre bu sezon Beşiktaş'ta iyice gözden düşen ve taraftarlarla sık sık gerilim yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor.

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Ancak Oğuzhan'ın kısa süre önce uzatılan sözleşmesi sorun yaratabilir.

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YÜKSEK BONSERVİS İSTENECEK

Kaptan Oğuzhan'la 2022'ye kadar nikah tazeyeleyen siyah beyazlılar, taraftar tepkisinden de çekinerek yüksek bonservis bedeli belirleyebilir.

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Bu nedenle bu iş, Tolgay'ın transferi kadar kolay olmayacak.

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"Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim"

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, yaptığı bu açıklama nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı...

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