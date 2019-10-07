OÄŸuzhan - Melisa AslÄ± Ã§iftinden mÃ¼jdeli haber

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOÄŸuzhan - Melisa AslÄ± çiftinden müjdeli haber
GeriFutbol OÄŸuzhan - Melisa AslÄ± çiftinden müjdeli haber
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
Takvim
07 Ekim 2019 - 08:19,

OÄŸuzhan - Melisa AslÄ± çiftinden müjdeli haber

BeÅŸiktaÅŸlÄ± OÄŸuzhan Ã–zyakup, hayatÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± atÄ±yor...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu OÄŸuzhan Ã–zyakup ile Nisan'dan beri aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oyuncu Melisa AslÄ± Pamuk'un iliÅŸkisi adÄ±m adÄ±m evliliÄŸe doÄŸru gidiyor...

2

Takvim'de yer alan habere gÃ¶re; Ã§iftin aileleri, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ZekeriyakÃ¶y'de buluÅŸup tanÄ±ÅŸtÄ±larÂ

3

Ã‡ekirdek ailelerin bir araya gelip uzun uzun sohbet ettiÄŸi buluÅŸmada; iki aile Ã¼yeleri de birbirlerini Ã§ok sevdi.

4

Ailesinin de onayÄ±nÄ± alan 27 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, evlilik kararÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§ekti.

5

28 yaÅŸÄ±ndaki gÃ¼zel sevgilisiyle 2020 yaz baÅŸÄ±nda evlenmeyi planlayan yÄ±ldÄ±z futbolcu, Melisa AslÄ± Pamuk'tan da olumlu yanÄ±t aldÄ±.

6

GenÃ§ Ã§ift, dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in ÅŸimdiden de yer arayÄ±ÅŸÄ±na baÅŸladÄ±.

7
8
9
10
11
12
13

CANLI BAHÄ°S, Misli.com'da baÅŸladÄ±! MaÃ§ listesini gÃ¶rmek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Ä°lginizi Çekebilir

SÄ±radaki Galeri
OÄŸuzhan - Melisa AslÄ± Ã§iftinden mÃ¼jdeli haber
Erzurumspor-AltÄ±nordu maÃ§Ä±nda ÅŸok eden olay! Murat UÃ§ar, HÃ¼seyin EroÄŸlu'na saldÄ±rdÄ±...
BeÅŸiktaÅŸ-Alanyaspor maÃ§Ä±nda Galatasaray uyarÄ±sÄ±!
FenerbahÃ§e'nin kapÄ±sÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼! Åžimdi 50 milyon Euro...