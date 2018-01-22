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Oğuzhan çılgına döndü! Yedek kulübesinde...
Futbol
Oğuzhan çılgına döndü! Yedek kulübesinde...
Beşiktaş
'ın deplasmanda
Antalyaspor
'u 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu
Oğuzhan Özyakup
oyundan çıkınca sinirlerine hâkim olamadı.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
22.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
22.01.2018 - 11:35
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
22.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
22.01.2018 - 11:35
1 / 5
Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup oyundan çıkınca sinirlerine hâkim olamadı.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
22.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
22.01.2018 - 11:35
2 / 5
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u deplamanda 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 70. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
22.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
22.01.2018 - 11:35
3 / 5
Oğuzhan Özyakup'un kenara geldikten sonra sinirlerine hâkim olamadığı gözlendi.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
22.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
22.01.2018 - 11:35
4 / 5
Yıldız futbolcu yedek kulübesinde sinirli bir şekilde oyundan çıkarılmasına sert tepki gösterdi.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
22.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
22.01.2018 - 11:35
5 / 5
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