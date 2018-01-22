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Futbol

Oğuzhan çılgına döndü! Yedek kulübesinde...

Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup oyundan çıkınca sinirlerine hâkim olamadı.

Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup oyundan çıkınca sinirlerine hâkim olamadı.

Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın Antalyaspor'u deplamanda 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 70. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Oğuzhan Özyakup'un kenara geldikten sonra sinirlerine hâkim olamadığı gözlendi.

Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Yıldız futbolcu yedek kulübesinde sinirli bir şekilde oyundan çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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