YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
HÃœRRÄ°YET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
YENÄ°BÄ°RÄ°Åž
Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.
SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.
Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦
yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!
OÄŸuz Çetin: Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ali Koç'tan daha önde
FenerbahÃ§e ligde savaÅŸÄ±nÄ± verirken, bir yandan da mayÄ±staki tarihi seÃ§imi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. KulÃ¼bÃ¼n efsane isimlerinden OÄŸuz Ã‡etin, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde daha avantajlÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.
HÃ¼rriyet Haber
SON GÃœNCELLEME
HÃ¼rriyet Haber
SON GÃœNCELLEME
1 / 6
FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n eski kaptanÄ± OÄŸuz Ã‡etin, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ndeki kongre sÃ¼recine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Ã‡etin, "Ali KoÃ§'un mutlaka ÅŸansÄ± vardÄ±r ama tecrÃ¼besiyle, futbol ortamÄ±na olan yaklaÅŸÄ±mÄ±, Ã¶zellikle de FenerbahÃ§e kongre Ã¼yeleriyle olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla, 20 yÄ±l sonuÃ§ta, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã¶nde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.Â
HÃ¼rriyet Haber
SON GÃœNCELLEME
2 / 6
OÄŸuz Ã‡etin, BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince Avlu BalÄ±kesir GÃ¼ney ToplantÄ± Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen "Sporun Zirvesi" sÃ¶yleÅŸisinde, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 4 bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± yerli teknik direktÃ¶rler bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Bunun kulÃ¼pler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸans olduÄŸunu belirten Ã‡etin, Ã¶zellikle kongre sÃ¼recindeki FenerbahÃ§e'de, Aykut Kocaman'Ä±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
HÃ¼rriyet Haber
SON GÃœNCELLEME
3 / 6
FenerbahÃ§e'nin 21. hafta sonunda ayakta durmasÄ±nÄ±n, liderin 3 puan gerisinde ve yarÄ±ÅŸÄ±n iÃ§inde yer almasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bunun yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡etin, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
HÃ¼rriyet Haber
SON GÃœNCELLEME
4 / 6
"Bu yÄ±l, FenerbahÃ§e'nin seÃ§im senesi. 20 yÄ±ldÄ±r FenerbahÃ§e'yi yÃ¶neten bir baÅŸkan var ama Ã§ok Ã¶nemli bir rakip var. SayÄ±n Ali KoÃ§. Bu yarÄ±ÅŸ devam ederken bu riskli maÃ§larda en Ã¶nemli bir puan kaybÄ± veya yenilgi kulÃ¼bÃ¼ kaosa sÃ¼rÃ¼kleyecekken iÅŸte Aykut hoca karakteri ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–zellikle OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± sonrasÄ± Aykut hoca tavrÄ±nÄ± koydu ve o gÃ¼nden bugÃ¼ne mÃ¼thiÅŸ bir performans gÃ¶sterdi."
HÃ¼rriyet Haber
SON GÃœNCELLEME
5 / 6
Ali KoÃ§, Ã§ok deÄŸerli iÅŸ adamÄ± ve FenerbahÃ§e'ye aÅŸÄ±k bir insan. BÃ¶yle bir hedef koymasÄ± FenerbahÃ§e'nin geliÅŸmesi ve Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 20 yÄ±llÄ±k FenerbahÃ§e yÃ¶netimindeki hatalarÄ±nÄ± gÃ¶rmesi ve farklÄ±laÅŸmasÄ± adÄ±na Ã¶nemli bir etki. Ali KoÃ§'un mutlaka ÅŸansÄ± vardÄ±r ama tecrÃ¼besiyle, futbol ortamÄ±na olan yaklaÅŸÄ±mÄ±, Ã¶zellikle de FenerbahÃ§e kongre Ã¼yeleriyle olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla, 20 yÄ±l sonuÃ§ta, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã¶nde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."
HÃ¼rriyet Haber
SON GÃœNCELLEME
6 / 6
FenerbahÃ§eâ€™nin eski baÅŸkanÄ± Emin Cankurtaranâ€™dan 40 yÄ±l Ã¶nce Ali KoÃ§ kehaneti gÃ¼ndeme damgasÄ±nÄ± vurdu. Ä°zlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...