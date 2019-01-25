Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Odion Ighalo için heyecanlandıran açıklama! F.Bahçe ve G.Saray...
Changchun Yatai forması giyen ve son haftalarda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Nijeryalı santrfor Odion Ighalo hakkında milli takımdan hocası olan Gernot Rohr'dan bomba bir açıklama geldi.
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Changchun Yatai'de forma giyen Odion Ighalo'nun adı, ara transfer döneminde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
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Nijerya basınında çıkan haberlerde Avrupa'ya dönmek istediği ifade edilen 29 yaşındaki golcü futbolcu için iki ezeli rakibin yarış hâlinde olduğu iddia edilmişti.
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Uzun bir süredir forvet arayışında olan Cim Bom ile Islam Slimani transferinde büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı Kanarya'nın golcü futbolcuyu İstanbul'a getirmek için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü.
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Ighalo'nun Nijerya milli takımından hocası olan Gernot Rohr ise son yaptığı açıklamayla bombayı patlattı. Rohr, oyuncusu hakkında şunları söyledi:
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"Çin Ligi, kış arasında ve bu yüzden futbol oynayamıyor. Kulübüyle hâlâ kontratı var ama o, Avrupa'ya geri dönmek istiyor."
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"Şu anda İngiltere ve Türkiye'den birkaç kulüple görüşme hâlinde. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım iyi bir kulüpte düzenli olarak oynama şansını yakalar."
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Odion Ighalo kimdir?
16 Haziran 1989 doğumlu olan ve 29 yaşında olan Odion Ighalo, sağ ayağını kullanıyor ve santrfor mevkiinde görev yapıyor.
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Changchun Yatai ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Nijerya Milli Takımı'yla 25 maçta 10 gol kaydeden yıldız isim, bugüne dek Lyn, Udinese, Granada, Cesena, Watford gibi önemli takımların formalarını giymişti.