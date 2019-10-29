Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Obradovic gerçeği açıkladı: Nisan ayından çöktük...
EuroLeague'de 4 maçta 1 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe Beko, son olarak Galatasaray'a 19 sayı farkla mağlup oldu. İşte Obradovic'in takımında kötü gidişin sebepleri...
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Geçtiğimiz 4 sezonda futboldaki başarısızlığı basketbol zaferleriyle örten Fenerbahçe’de bu yıl rüzgâr tersine esiyor.
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Futbol takımı Süper Lig’de zirve yarışına ortak olurken, Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, özellikle THY Euroleague’de oynadığı maçlarda peş peşe mağlubiyetler aldı.
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Sezonun açılış maçında 26 Eylül’de Anadolu Efes ile oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 79-74’lük skorla kaybeden sarı lacivertli ekip, son 5 yılda Final Four oynadığı Euroleague’deki 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.
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Takımı eski havasına oturtabilmek için büyük bir çaba harcayan Obradoviç, antrenmanlarda yaptığı konuşmayla “Geçen yıl iyi başladık, rekor puanla Final Four biletini cebimize koyduk ama Nisan ayında sakatlıklarla çöktük. İyi başlayıp kötü bitirmek mi yoksa kötü başlayıp iyi bitirmek mi istersiniz? Daha çok çalışıp en iyi noktaya geleceğiz” diyerek toparlamaya çalışıyor.
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SAKATLIK KABUSU DA SÜRÜYOR
Geçtiğimiz dört sezonda futboldaki başarısızlığı Basketbol zaferleriyle örten Fenerbahçe’de bu yıl rüzgar tersine esmesi Ataşehir’de moralleri bozdu.
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Geçen sezonki sakatlıklara Dünya Kupası’nda yenileri eklendi. Sakatlıkları yeni iyileşen Jan Vesely ile Joffrey Lauvergne hâlâ tam kapasitelerine ulaşamadı.
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Geçen sezon şampiyonlukların kaybedilmesiyle yaşanan moral bozukluğu giderilemedi.
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Takımda ağabey-kardeş ilişkisini tesis edecek yönetici eksikliği yaşanıyor.
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Euroleague’e kötü fikstürle başlandı. İlk 4 maçın 3’ü dışarıda oynandı.
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BAŞ DÖNDÜREN MAÇ TRAFİĞİ...
Basketbol takımına yakın kişiler, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de kendi tarihinin en kötü fikstürünün çektiği belirtilirken şöyle konuştular:
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“Dikkat edin en hazır olmadığımız zamanda 3 deplasman maçı oynadık ve üç yenilgi aldık. Oysa evimizde oynatığımız tek maçı çok iyi oynamasakta seyircimizin desteğiyle kazanmayı bildik. Yani fukstür böyle olmayıp üç maçı içerde bir maçı dışarda oynamış olsaydık bu kötü günleri arka arkaya galibiyetlerle geçip rüzgarı arkamıza alabilirdik. Ama zorlu fiktür bizim belimiz büktü.
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KASIM AYI TOPARLANMA AYIMIZ OLACAK
Baş döndüren bir seyahat grafiği içindeyiz. Öyle ki oyuncular nerdeyse evine dahi gidemiyor. Örneğin Cuma gecesi Milano’da maç yaptık, ertesi sabah öğlen Türkiye’ye döndük ve direk Sinan Erdem saonuna gidip idman yaptık. Ertesi gün Galatasaray karısına maça çıktık. Bugün(P.Tesi) bir antrenman yapıp Salı günü Tel Aviv’e gidip Çarşamba günü Maccabi ile çok zorlu bir maça çıkacağız. Perşembe Türkiye’ye dönüp Cuma akşamı Zalgiris Kaunas maçını oynayacağız, Pazar günü öğlen saatinde Afyon Belediye Spor’u , 5 gün sonra 8 Kasım Cuma günü B.Münih’I ağırlayacağız. İşte bu periyotta çıkış yakalamak en büyük hedefimiz.
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Bunlar mazeret değil ama takım sakatlıklardan yeni çıkmışken fikstür de bize yardım etmediğini göstermek için bunları sıraladım. Gördüğünüz gibi oynamasını bırakın anlatması bile insanı yoruyor. Oynadığımız takımların hepsi de dünya devi olunca zorluk katsayısı artıyor.
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FUTBOLDA GÜLERSEK BASKETE DE YANSIR
Bugüne kadar Basketbol branşını futbolun önüne geçme gayretindeymi gibi gösterimesinin yanlış olduğunu savunan yetkili, “Elbette ki en ideali hepsinin iyi olması. Ancak herkesin yüzünün gülmesi için futbolda başarı şart. Futbol’da iyi olunmazsa hep birşey eksik kalmış oluyor. Onun için biz de yüzümüzü takım olarak çok zaman futbola çeviriyoruz” şeklinde konuştu.