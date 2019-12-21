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Basketbol
Burak AKIN / Spor Arena
21 Aralık 2019 - 08:04,

Obradovic dağıldı, gemileri yaktı!

Fenerbahçe Beko'daki kötü performansın sürmesi taraftarları endişelendiriyor. THY Euroleague'de 15 hafta geride kalırken sarı lacivertliler, 10 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Alınan 5 galibiyet ise Baskonia, B. Münih, Asvel, Khimki ve ALBA karşısında geldi. 28 yıldır Avrupa’da üst seviye koçluk yapan Zeljko Obradovic ilk kez bu noktaya geldi...

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Takım iskeletini koruyan Fenerbahçe'de sezon başı Melli ve Guduric'in NBA'e gitmesiyle birlikte iki önemli oyuncu Derrick Williams ve Nando De Colo takıma dahil oldu. Kimilerine göre sarı lacivertlileri, bir önceki sezondan daha güçlü kadroyla yeni sezona giriyordu.

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Fakat işler umulduğu gibi gitmedi. Real Madrid, Maccabii, CSKA, Barcelona, Anadolu Efes gibi üst sıralarda yer alan takımlara karşı galibiyet elde edilememesi ve bu kötü serinin durdurulamaması eleştiri oklarını Sırp koç Zeljko Obradovic'e de çevirdi.

3Vesely sağlıklı dönemedi

Vesely sağlıklı dönemedi

Fenerbahçe'de Çek yıldız Jan Vesely'nin de geçen sezondan devam eden sakatlığı ve sezona sağlıklı şekilde girememesi dönüm noktası oldu. Pota altında Lauvergne'nin de ligin ilk bölümünde yer almaması tüm dengeyi bozdu. Fransız oyuncu sonrasında takıma dahil olurken pota altındaki sıkıntıyı o da gideremedi.

4ŞUBE SORGULANIYOR

ŞUBE SORGULANIYOR

Fenerbahçe'nin son olarak Ataşehir'de rahat götürdüğü maçta Zenit'e de mağlup olması şubeyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Sosyal medyada bazı taraftarlar sorunun ne olduğunun sorgulanması gerektiğini dile getirdiler.

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Sırp başantrenör Zeljko Obradovic de basın toplantısında bugüne dek görülmemiş şekilde reaksiyon verdi. Toplantıyı kısa tutan ve bir hayli durgun gözüken Obradovic, "Çok zor bir andayız. Bir şekilde reaksiyon vermemiz gerektiği açık. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Geri kalan her şeyle ilgili biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır." sözleriyle radikal kararların sinyalini veriyordu...

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28 yıldır Avrupa’da üst seviye koçluk yapan ve 9 Euroleague şampiyonluğu bulunan Zeljko Obradovic‘in motivasyonunun bu denli düştüğüne belki ilk kez şahit oluyoruz.

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Sarı-lacivertlilerin savunmada problemlerinin yanında hücum veriminin düşmesi rakamlara da yansırken; Obradovic'in molalarda takımı ayağa kaldırmak adına verdiği sert reaksiyonlar da bu sezon pek işe yaramadı.

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Zeljko Obradovic CSKA maçının üçüncü çeyreğinde özellikle Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu'na ciddi tepki gösterip ağır ifadeler kullanmıştı.

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Eleştiriler sonrası da Barcelona maçında oyuncularına “Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” sözleriyle göndermede bulunmuştu.

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Görünen o ki Fenerbahçe Beko'da hem oyuncu bazında hem kenar yönetim anlamında bir motivasyon eksikliği var. Kimilerine göre ise sorun yönetimsel. Taraftarı ilgilendiren şey ise takımın bir an evvel düzelip en azından ilk 8'e girebilmesi...

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