Burak AKIN / Spor Arena
Obradovic dağıldı, gemileri yaktı!
Fenerbahçe Beko'daki kötü performansın sürmesi taraftarları endişelendiriyor. THY Euroleague'de 15 hafta geride kalırken sarı lacivertliler, 10 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Alınan 5 galibiyet ise Baskonia, B. Münih, Asvel, Khimki ve ALBA karşısında geldi. 28 yıldır Avrupa’da üst seviye koçluk yapan Zeljko Obradovic ilk kez bu noktaya geldi...
Takım iskeletini koruyan Fenerbahçe'de sezon başı Melli ve Guduric'in NBA'e gitmesiyle birlikte iki önemli oyuncu Derrick Williams ve Nando De Colo takıma dahil oldu. Kimilerine göre sarı lacivertlileri, bir önceki sezondan daha güçlü kadroyla yeni sezona giriyordu.
Vesely sağlıklı dönemedi
Fenerbahçe'de Çek yıldız Jan Vesely'nin de geçen sezondan devam eden sakatlığı ve sezona sağlıklı şekilde girememesi dönüm noktası oldu. Pota altında Lauvergne'nin de ligin ilk bölümünde yer almaması tüm dengeyi bozdu. Fransız oyuncu sonrasında takıma dahil olurken pota altındaki sıkıntıyı o da gideremedi.
Sırp başantrenör Zeljko Obradovic de basın toplantısında bugüne dek görülmemiş şekilde reaksiyon verdi. Toplantıyı kısa tutan ve bir hayli durgun gözüken Obradovic, "Çok zor bir andayız. Bir şekilde reaksiyon vermemiz gerektiği açık. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Geri kalan her şeyle ilgili biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır." sözleriyle radikal kararların sinyalini veriyordu...
Sarı-lacivertlilerin savunmada problemlerinin yanında hücum veriminin düşmesi rakamlara da yansırken; Obradovic'in molalarda takımı ayağa kaldırmak adına verdiği sert reaksiyonlar da bu sezon pek işe yaramadı.
Eleştiriler sonrası da Barcelona maçında oyuncularına “Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” sözleriyle göndermede bulunmuştu.
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