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Futbol

O ülkeye gidip milyonlarca dolar alıyorlar!

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, kariyelerlerinin sonuna gelen ve para kazanmak isteyen futbolcuların son dönemde tercih etmeye başladığı ülkeyi yazdı.

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Futbolculardan bir çoğu 30'lı yaşların başında kariyerlerine nasıl devam edeceklerini yoğunlukla düşünmeye başlıyor... Bu soru işaretleri Avrupa'da milyon eurolar kazanan futbolcular için özellikle önemli.

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Bu oyunculardan biri Çin'de futbol oynama kararı alan Brezilyalı Ramires. Dünyanın en fazla ücret alan ilk 10 oyuncusundan 5'i Çin'de top koşturuyor.

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İtalyan furbolcu Grazino Pelle ve kız arkadaşı, Çin'de kazandıkları dudak uçuklatan paranın küçük bir kısmını Macau'daki bir kumarhanede harcadı...

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Brezilyalı Hulk lakaplı oyuncu Givanildo Vieira de Souza, haftalık 320 bin sterlin değerince ücret alıyor.

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Hulk, ailesiyle çıktığı tatilde böyle poz vermişti...

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Çin’de Graziano Pelle, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martinez, Andre Villas Boas gibi ünlü isimler yer alıyor. (Posta)

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