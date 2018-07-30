O transferi bakın kim yaptı! Rafet El Roman...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kulüplerimiz transfer çalışmalarını sürdürürken bir yıldız isim için ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın adı geçti. İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bordo mavililer geçtiğimiz sezon Lorient'te forma giyen stoper Zargo Toure ile birlikte Eric Ayuk'u da Türkiye'ye getirdi. Trabzonspor’un Eric Ayuk’u Türkiye’ye getirmesinin ardından transferin perde arkasında yıldız sanatçı çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fanatik Trabzonsporlu olduğu bilinen Rafet El Roman, 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Ayuku’un bonservis bedelini ödediği ortaya çıktı
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rafet El Roman’a bölgede yardımcı olan ve Fan yöneticisi Hasan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Evet..Eric Ayuk, Trabzon'a geldi.. Bonservis bedelini sanatçı Rafet El Roman karşılayacak.. Kendisi bu transferi Trabzonspor'a armağan ettiğini bir hafta önce söylemişti bana.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Yarına güzel bir video ile bu durumu süsleyeceğiz. Eric Ayuk'un sözleşmesi 31.12.2018 tarihinde bitiyor mevcut kulübü ile yani bonservis bedeli ödenecek. Bu bedeli de Trabzonsporlu sanatçı Rafet El Roman ödeyecek, kendisinin kulübe bir katkısı olmasını istedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roman’ın tavsiyeleriyle Trabzonspor’un gündeme gelen Ayuk, bugün Trabzon’da yöneticiler ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. (61saat.com)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Talisca şov sürüyor! Çin Ligi'nde forma giyen Anderson Talisca, takımı Guangzhou'nun sahasında Chogqin Lifan'ı 5-0 yendiği maçta 2 harika gol kaydetti. Brezilyalı futbolcunun, gollerini izlemek için videoya tıklayınız...