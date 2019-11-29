'O terörist stada alınmasın'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 5. maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke karşılaşmayı değerlendirdi.
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1
Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki bu kara sezonunda, Başakşehir’in üstündeki yük bir hayli fazla.
2
Okan Buruk’un da bu yükün farkında olduğunu ve özellikle bu Roma maçına “hayatının en önemli müsabakasıymışçasına” hazırlandığını biliyorum.
3
Eylül'de Roma’daki yenilgi onu çok üzdü ve futbol oynadığı İtalya’da antrenör olarak da iz bırakmak istiyor. Ancak belki de bu tutku, dün onu 16’da kritik bir değişiklik hatasına yöneltti.
4
Elbette bir maçta iki oyuncunuzun birden sakatlanıp çıkmak zorunda kalması büyük talihsizlik.
5
Ancak Buruk’un Gulbrandsen çıkarken yaptığı Aziz tercihi, maçın olumsuz anlamda kader anıydı.
6
Zira bir oyuncu değişikliği, bazen bir oyuncu değişikliğinden fazlasıdır. Sol açık Gulbrandsen çıkarken kulübede onun yerine girebilecek 4 adam var: Robinho ve Arda direkt sol açık oynayabilecek isimler. Berkay veya Aleksic’i de orta sahaya monte edip İrfan’ı (hafta sonu olduğu gibi) sola kaydırmak mümkündü.
7
Ancak o, sol bek Aziz’i, sol açık olarak sokmayı tercih etti. Bu dakikada Başakşehir’in de fişi çekildi zaten. Soldan ne hücum edebildiler, ne savunma yapabildiler ilk yarının son 30 dakikasında.
8
Hatta iki sol bekli sol kanattan golleri yedi Başakşehir! Maçın kalan bir devresi de formalite icabı oynandı zaten.
9
O TERÖRiST STADA ALINMASIN!
Gecenin maçın neticesinden daha üzücü detayıysa, bir tribün teröristinin sahaya attığı maddeyle Pellegrini’nin başının yarılmasıydı.
10
Bu yepyeni statta gerekli kamera donanımı vardır. O tribün teröristi tespit edilip hapis cezası verilmeli.
11
O terörist bir daha statlara girememeli. Cezalar layıkıyla uygulanmazsa, bu güvenlik teknolojilerinin de bir anlamı olmaz zira
12
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0'lık Roma maçının ardından konuştu.