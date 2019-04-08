O sözlere dayanamadı! Yumruklu saldırı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kafes dövüşünün yaramaz çocuğu Connor McGregor ile ilgili her gün yeni bir skandal çıkıyor. İrlandalı son olarak bir barda kavgaya karıştı.
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Sporu bıraktığını açıklayan McGregor, son olarak nakavt olduğu Khabib Nurmagamedov'a sosyal medyadan ahlaksızca saldırmıştı.
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Müslüman sporcunun karısının geleneksel düğün kıyafetini kastederek, "Senin karın bir havlu dostum" diyerek çirkince hararet eden İrlandalı, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine twitini silmişti.
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Son olarak ülkesinin başkenti Dublin'deki Marble Arch isimli pubda McGregor'un bir kavgaya karıştığı belirlendi.
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Bir görgü tanığının ifadesine göre Connor, yumruklu kavgaya karışmadan evvel bir adam çıkarak "Rus seni fena hırpaladı" diyerek Nurmagamedov yenilgisini kastederek ona laf attı.
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Irish Mirror'da yer alan habere göre McGregor, bu adama yumrukla saldırdı. Olaylardan sonra ünlü sporcu polise şikayet edildi.
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Olayı araştıran polis herhangi bir gözaltı yapmadı. Saldırıya uğrayan kişinin aşırı alkollü olduğu iddia ediliyor.
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ÖNCE NEYMAR, SONRA MCGREGOR
İrlandalının yaşadığı skandallar, kavgalarla sınırlı değil. McGregor'un Türk manken Elif Aksu ile birlikte olduğu iddiası magazinin baş konularından olmuştu.
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Başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti..
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Yaklaşık 1 aydır McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi.
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McGregor'un emekliye ayrılma kararının Elif Aksu ile birlikte olduğu döneme denk gelmesi kafalarda soru işaretleri yarattı. Conor McGregor da 9 yıl aşk yaşadığı Rita Ora'dan ayrıldıktan sonra çok mutsuz bir dönem geçirdiğini söylemişti. Hatta birçok mücadeleyi kaybetmesinin nedeni de aşk acısı gösterilmişti.
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TACİZ İDDİASI
Bununla birlikte İrlandalı dövüşçüye ülkesinde, cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı. İrlanda polisinin geçen ay bir kadın tarafından yapılan şikayet sonucu harekete geçti. Şikayet sahibi, olayın Dublin'deki Beacon Hotel'de gerçekleştiğini belirtti.
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Otel kayıtlarının da bu durumu doğrular nitelikte olduğu ifade edildi. İrlandalı dövüşçü, geçtiğimiz aylarda da taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.
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KADIN, "BU ÇOCUĞUN BABASI MCGREGOR" DİYOR
McGregor'un başını ağrıtan en büyük skandallardan biri de Terri Murray olayı. 26 yaşındaki tek çocuklu kadın, Liverpool'daki barda tanıştığını söylediği McGregor'dan bir çocuk sahibi olduğunu iddia ediliyor. Murray, "Parada gözüm yok, sadece babasının o olduğunun bilinmesini istiyorum" diyerek DNA testine açık olduğunu belirtt