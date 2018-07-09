O şehir sokaklara döküldü! Alev alev...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, yarından itibaren yerli ve yabancı çok özel oyuncuları kadrolarına dahil edeceklerini belirtti.
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Eskişehirspor'un 53. kuruluş yılı nedeniyle Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisindeki bölümü üzerine kurulan platform ile çay kenarındaki alanlarda kutlama etkinliği düzenlendi.
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Kulüp Başkanı Ünal, burada yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, Eskişehirspor'un kadrosuna yeni oyuncuların katılacağını söyledi.
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Her başarının temelini birlik ve beraberliğin oluşturduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:
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"Büyük taraftarımız, sevgili Eskişehirsporlular şunu çok iyi bilesiniz, çok özel, hepinizin çok keyif alacağı, çok özel oyuncular kadromuzda yer alacak. Aslında buraya sizlerin huzurunuza çıkarmayı çok arzu ettik. Sürprizlerimiz olsun istedik ama zaten sürpriz arkadaşlarımız var. Yeni transferler, şu anda bir kısmı uçakta sabaha karşı geliyor; yurt dışından gelen yabancı oyuncular. Onun akabinde sabah hemen İstanbul'a geçiyorum. Oradan da bu mübarek, kutsal formayı giyebilecek diye güvendiğimiz oyuncular alıyoruz. Bu formanın hakkını verebilecek, bizi bir üst lige, şampiyonluğa taşıyabilecek oyuncu arkadaşlarımla birlikte olacağız."
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Ünal, Eskişehirspor taraftarına yeni sezonda büyük görevlerin düştüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:"Kale arkalarının kombine bilet fiyatları bir sezonluk 50 lira; her iki kale arkası da hem kuzey hem güney. Maraton tribününün kombine bilet fiyatları bir sezonluk 150 lira. Şimdi sizden beklentisi Eskişehirspor başkan ve kıymetli yönetiminin, 26 bin kombine alıyorsunuz inşallah. 100 bin de Passolig yapıyoruz."Etkinliğe katılan çok sayıda taraftar, "Bando Es-Es" eşliğinde tezahüratlar yaptı. Taraftarların yaktığı meşaleler renkli görüntülere sahne oldu.(Akşam)
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Bando Es Es çaldı, meşaleler yandı! Eskişehirspor'un 53. yılı şehir merkezinde, işte böyle kutlandı. İzlemek için videoya tıklayınız...