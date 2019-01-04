O şakayı yaptı! Terim yıldız ismi sildi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fatih Terim'in ipleri kopardığı son futbolcu ise rahatsızlığını bahane edip Sivasspor maçında oynamayan, ardından Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz oldu. İşte Fatih Terim'in üstünü çizdiği o futbolcular...
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İşte Fatih Terim ile sorun yaşayan yıldızlar...
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"Nerede? Halı sahada mı?" esprisi Milli Takım kapılarını kapattı
Tarihler 6 Eylül 2006'yı gösterdiğinde Fatih Terim yönetimindeki Milli Takımımız, EURO 2008 elemelerinde Malta ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken soyunma odasına Terim ile Tekke ile soğuk rüzgarlar esiyor.
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Kaptanlık pazubandı ile soyunma odasına inen Terim'e yardımcılarından biri "Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu kollukla seyrettik sahalarda" diyor. O sırada Fatih Tekke'den kendisine Milli Takım kapılarını kapatacak "Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?" cevabı geliyor.
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Golcü oyuncuya sinirlenen Terim, sinirli bir şekilde Tekke'ye döndü ve, 'Ne dedin sen, öyle bir şaka yap ki, herkes birden gülsün." cevabını verdi. İkinci yarı Tekke'yi kenara alan Terim, golcü futbolcuya en formda dönemindinde Milli Takım kapılarını kapattı.
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Fatih Tekke, A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili bir soruya, 'Kariyerimde Avrupa Kupası ve Dünya Kupası'nda maç yok. Bu çok üzücü bir şey. Bunda adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyu da çok fazla dillendiremiyoruz. Çünkü konu Milli takım. Kişisel bir şey yok. Milli Takım olduğu için de onlara dua ve başarılar dilemekten başka yapacak bir şey yok' yanıtını vermişti.
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Hem stadı hem de formasını terk etti
Türk futbol tarihinin en iyi kalecilerinden birisi olan Volkan Demirel, 2014 yılındaki Kazakistan maçıyla son kez milli formayı giydi.
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Teknik direktör Fatih Terim'in, mücadelenin ilk 11'inde görevlendirdiği Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, karşılaşma öncesinde Arena'da ısınmaya çıktığı sırada bir taraftar grubu tarafından protesto edilmesinin ardından stadı terk etti.
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Diğer milli oyuncuların da ikna çabaları yeterli olmazken deneyimli kaleci, teknik direktör Fatih Terim'le bile konuşmadan stattan ayrıldı. Diğer kaleciler Volkan’ı sakinleştirmek adına peşinden giderken Volkan Demirel, “Hayır çıkmayacağım” tepkisini verdi.
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EURO 2016 öncesi A Milli Takım'da Volkan Demirel'in durumu en çok konuşulan konulardan birisi haline gelmişti. Ardından Milli Takım'a hiç çağrılmayan Volkan, "Orada yaşadıklarımı, hissettiklerimi kimse bilemez. Önce ıslıklamalar oldu. “Susun” dedim. Sonra anneme, eşime, kızıma çok ağır küfürler edildi. Ben o kafayla zaten oynayamazdım. Takıma hiçbir faydam olmazdı. Bu nedenle çıktım.'' diye konuşmuştu.
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Bu kararım kimine yanlış kimine doğru gelebilir ama ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Bu kararımdan dolayı hiç pişman değilim. Ve özür dilenecek bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Kimse özür dilememi beklemesin. Bilhassa medya. Çağırılıyor muyum, çağırılmıyor muyum? Bitti. Kimse başka bir şey aramasın. Ben çağırılsam gideceğim oynayacağım, çağırılmazsam da saygı duyup çalışmaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.
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Terim, kendisiyle hiç konuşmadan böyle bir karar alan Volkan Demirel'e Milli Takım kapılarını kapattı ve Volkan Babacan'ı kaleye monte etti.
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Maldivler pozu sonrası ipler koptu
Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da Serdar Aziz, mide rahatsızlığı nedeniyle son anda maç kadrosundan çıkartılmıştı.
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Ardından devre arası iznine çıkan milli futbolcu, soluğu Maldivler'de aldı. Maldivler'e giden ve fotoğraf paylaşan Serdar Aziz, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Fatih Terim, Serdar Aziz'in maçın ardından 24 saat geçmeden Maldivler'e uçması sonrası 28 yaşındaki futbolcuya tepki gösterdi. Maldivlerden apar topar dönen Serdar Aziz, Fatih Terim'in kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.
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Konu ile ilgili açıklama yapan Terim, çalışma kültürlerinin farklı olduğunu belirtti ve Serdar ile yolların ayrılacağını açıkladı.
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Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı prim yaktı
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma biletini kapan Türkiye Milli Futbol Takımı'nda, UEFA'dan gelen başarı priminin Fatih Terim'in isteğiyle takıma eşit şekilde bölüştürülmesi sonucunda prim krizinin fitili ateşlendi.
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Ancak sakatlığı sebebiyle zaman zaman Milli Takım'dan ayrı kalan Burak Yılmaz'ın bu primden mahrum bırakılması, neredeyse tüm takımı içine alan büyük bir krizi başlattı. Burak Yılmaz'ın yaşananları Arda Turan'a anlatmasının ardından Fatih Terim'le görüşen Turan, Terim'den sert ve beklenmedik bir yanıt aldı.
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Bu olaylardan sonra Fatih Terim, takımın tecrübeli oyuncuları Arda Turan, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Burak Yılmaz'ı kadroya almadı.
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Terim, Kasım ayında oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları için bu futbolculara yeniden şans verdi. Arda Turan'ı kadroya alan Terim, düzenlediği basın toplantısında da Emre Belözoğlu ile konuştuktan sonra bu kararı verdiğini ama kararın içine sinmediğini söyledi.