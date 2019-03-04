O listede Kagawa da var! Büyük kıyım

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bundesliga'da zirvede yer alan ve Bayern Münih'le amansız bir şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, son şampiyonluğunu 2012 yılında elde etmişti.
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Bundesliga'nın resmi internet sitesinde yer alan bir makalede o takımda yer alan ve bir bir uçup giden yıldızların hikayelerine yer verildi. İşte Beşiktaşlı Shinji Kagawa'nın da olduğu o liste:
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Roman Weidenfeller
Takımın 2011/12 sezonundaki şampiyonluğunda 1 numaralı kalecisi olan Weidenfeller, 2014'te Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya Milli Takımı'nın da bir üyesiydi. Başarılı file bekçisi, Dortmund'da 16 sezon forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz eldivenlerini astı.
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Neven Subotic
Jurgen Klopp, Mainz'dan Dortmund'un başında geçerken yanında Subotic'i de getirmişti. Defansın göbeğinde Mats Hummels ile birlikte müthiş bir ortaklık kuran Sırp futbolcu, yaşadığı sakatlıklar ve Sokratis'in ortaya çıkışıyla gözden düştü. 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Ocak 2018'de bedelsiz olarak Saint-Etienne'in yolunu tuttu.
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Mats Hummels
2012'deki şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan ve 2014'te ülkesi Almanya ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Mats Hummels, 8 yıl Dortmund forması giydikten sonra 2016 yazında 35 milyon euro karşılığında altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e transfer oldu.
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İlkay Gündoğan
Dortmund'da 5 sezon boyunca forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, sakatlıklar nedeniyle inişli çıkışlı bir grafik sergilediği Bundesliga ekibinden 2016 yazında ayrıldı ve Manchester City'nin yolunu tuttu. Sakatlıklar, City'de de Gündoğan'ın yakasını bırakmadı.
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Sebastian Kehl
Sarı Siyahlılar'da 13,5 sezon forma giydikten sonra 2015 yazında kramponlarını asan defansif orta saha oyuncusu Sebastian Kehl, daha sonra kulüpte yönetici olarak göreve başladı.
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Jakub Blaszczykowski
2007 yazında Wisla Krakow'dan Alman ekibine transfer olan Kuba lakaplı Blaszczykowski, Dortmund'da 8 sezon aralıksız forma giydikten sonra 2015 yazında Fiorentina'ya kiralanmış, bir sonraki sene de Wolsfburg'a satılmıştı. Polonyalı yıldız, Wolfsburg'daki 2,5 sezonun ardından Wisla Krakow'a geri döndü.
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Kevin Grosskreutz
Çalışkanlığı ve azmi ile Dortmund taraftarlarının sevgilisi hâline gelen Kevin Grosskreutz'un yolu 2015 yazında Türkiye'den geçti. Evrakları sisteme geç girildiği için Cim Bom'da yarım sezon boyunca forma giyemeyen Grosskreutz, devre arasında Stuttgart'a satılmıştı. Alman sağ bek, şu anda ise Almanya 3. ligi ekiplerinden KFC Uerdingen 05'te top koşturuyor.
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Robert Lewandowski
2011/12 sezonunda 47 maçta attığı 30 golle Dortmund'un şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan Polonyalı süper golcü Robert Lewandowski, 2014 yazında kontratı sona erince Bayern Münih'in yolunu tuttu. Hâlihazırda dünya futbolunun en büyük santrforlarından biri olarak gösterilen Lewa, Bavyera ekibinde rekor üstüne rekor kırdı.
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Shinji Kagawa
2010 yazında transfer olduğu Dortmund'da 2 sezonda 2 kupa kazanan Shinji Kagawa, daha sonrasında bir başka dünya devi Manchester United'ın yolunu tuttu. 2 sezon sonra Dortmund'a geri dönen Kagawa, bu sezon başında neredeyse hiç süre alamamaya başladı ve devre arasında Beşiktaş'a transfer olarak büyük ses getirdi.
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Zirvede puan farkı eridi!
Almanya Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'un Bayern Münih ile olan puan farkı eridi. Dortmund ligin 24. hafta maçında deplasmanda Augsburg'a 2-1 mağlup oldu. Dortmund ve Bayern Münih ligin zirvesinde 54'er puanda...