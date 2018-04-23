O ismi açıkladı... 'Beşiktaş'ı sıkıntıya sokan tek adam var!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Flaş açıklamalara imza atan ünlü futbol adamı, siyah beyazlıların son durumu ve bir oyuncuyla ilgili çok tartışılacak sözler sarfetti... İşte, Mustafa Denizli'nin dedikleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Beşiktaş'ın ilk defa zorlandığı ve bloklarında eksik kaldığı bir maç oldu. Talisca ortada kalırken , Oğuzhan'ın; Medel'in arkasında kaldığı bir maç oldu. Kanatlardan; Quaresma ve Gökhan'ın hücumları, Adriano ve Caner'in hücumlarından daha etkili oluyor. Kısacası haftaya Galatasaray derbisi var ve Beşiktaş'ın bu görüntüsü makul değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Beşiktaş'ta tempo arttıkça, Malatyaspor'un temposu düştü. Beşiktaş'ın çok iyi futbolundan bahsetmiyoruz. Bu akşam oldukça zorlanarak kazandılar. Talisca'nın golü klasikleşen bir gol olurken; bugün Beşiktaş'ın, Malatyaspor karşısında zorlanacağını beklemiyordum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Beşiktaş'ın en devamlı oyuncusu Atiba. Medel'in öne doğru topu taşıyacak usta bir zekası var. Sahada ve tribünde tempo yoksa demek ki bir sıkıntı var. Tribünler devereye girince tempo artıyor ve Beşiktaş'a itici bir güç oluyor. Bu elektrik, farklı bir elektrik. Bugünkü galibiyetin bir tarafına, taraftar grubunu koymak gerekir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Maçta iki dakikada bir orta geliyodu içeriye . Babel ve Talisca takımın bu seneki gol ayakları oldu. Talisca'nın düştüğü maçlar oldu ama çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirtmem gerekir. Böyle bir oyuncuyu hocası her zaman görev verir. Dolasıyla, Türkiye'de ikinci bir Talisca yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Talisca'nın ortaya koyduğu bu performans, maddi olarak değerini katlamaya başlıyor. Bu yüzden Beşiktaş için böyle bir sıkıntıya yol açabiliyor. Beşiktaş'ı sıkıntıya sokan oyuncu o. Benfica'nın Talisca gibi bir oyuncusu yok. (Ajansspor)