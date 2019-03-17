O isme övgü: "Basmadık yer bırakmadı"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Adriano’nun erken sakatlığı Beşiktaş’ın tüm dengesini bozdu. Üç oyuncunun pozisyonu değişti. Göztepe’nin ön alanda yaptığı baskı geriden oyun kurulumu konusunda Beşiktaş’a ciddi sorunlar yarattı.
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Atiba Hutchinson da yakın markaj altında kalınca siyah-beyazlılar topu öne taşıyamadı. Dünkü ilk yarı Beşiktaş’ın son yıllarda hücumda en etkisiz kaldığı maç oldu.
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Ön alanda bu kadar teknik kalitesi yüksek oyuncular olmasına rağmen hücumdaki pasifliğin nedeni savunma ve orta alanın pas kalitesinin düşük kalmasıydı. Şenol Güneş bu durumu devre arasında çözdü ve Necip’i çıkartıp radikal bir karar ile Dorukhan’ı stopere aldı. Kanat etkinliğini arttırmak için de Jeremain Lens’i oyuna soktu.
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İkinci yarının başında Quaresma’nın mükemmel ortasıyla gelen Burak’ın kafa golü, Göztepe’nin savunma kurgusunu bozunca daha etkili bir Beşiktaş izledik. Adem Ljajiç’in merkeze gelmesi de oyun organizasyonunda olumlu etki yaptı.
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Son bölümde yorulan Kagawa yerine bir Oğuzhan değişikliği bekledik. Ancak Şenol hoca bu değişiklik için son dakikayı bekledi.
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DORUKHAN TOKÖZ STOPERDE ÇOK İYİYDİ
İkinci yarı stoper olarak görev yapan Dorukhan oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Vida’nın yanında sürekli arayışlar devam ederken Beşiktaş stoper rotasyonunda yeni bir isim daha kazandı.
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ATIBA ATIBA ATIBA
İlk yarıda baskı altında top kayıpları yapsa da Atiba dün Beşiktaş’ın en çalışkan, verimli oyuncusuydu. Basmadık yer bırakmadı. Topları olumlu kullandı ve orta alanı ayakta tuttu. Medel de çok diri ve dikkatliydi.
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Vida da kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. Maçın ilk yarısında disiplinli oynayan Göztepe kalan haftalar için taraftarına umut verdi...
Maçın adamı: Atiba.
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KENAN BAŞARAN: 1 POZİSYON, 1 GOL, 3 PUAN
Beşiktaş, 90 dakika boyunca net pozisyon bulmakta zorlandı. Özellikle ikinci devre hücuma daha rahat çıksa da gol dışında Beto’ya düşen çok fazla bir iş olmadı.
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BEŞİKTAŞ-Göztepe maçı benim için 30. dakikadan itibaren başladı. Öncesinde bolca esnedim tribünde. Yekpare şekilde sahasında kalan ve Beşiktaş’a 1 metre kare bile alan bırakmayan Göztepe, maçı uzun süre kilitledi. Güneş, beklentiler doğrultusunda Ljajic ve Kagawa ile başladı. Benim de birlikte görmeyi istediğim ikili, ne yazık ki kâğıt üzerinde durduğu gibi durmadı sahada.
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Kanada kim geçtiyse kâr etmedi. İdeal kanat Quaresma da etkili toplar taşıyamayınca Beşiktaş devreyi pozisyonsuz kapattı. Öte yandan hücumda basitçe kaptırılan 3-4 topta Göztepe çok hızlı çıkıp tehlikeler yarattı ki birinde de golü bulsa ama ofsayta takıldı.
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Adriano da sakatlanıp erkenden çıkınca geriden akıllıca çıkışlar da eksildi. Pozisyonuna göre en doğru istihdam Gönül ve Quaresma’lı sağ kanattı. Ama onlar da çok iyi anlaşamadı hatta küstükleri için Gönül, serbest vuruş kullanmak için uzaktaki topu isteyen Querasma’ya bakmadı bile!
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Çocukça bir görüntüydü... İkinci yarıya Güneş’in Kagawa ve Ljajic’ten birini soyunma odasında tutup Lens’le başlamasını bekledim. Ama o, ezber bozdu. Evet, Lens’i aldı ancak çıkardığı isim sakatlanan Adriano’nun yerine giren Necip’ti.
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Güneş, Dorukhan’ı sağa çekerek 3’lü savunmaya geçti. Bu değişikliğin ne getirip götüreceğini daha göremeden 2. devrenin ilk dakikasında gol geldi. Göztepe’nin yapamadığını Beşiktaş yaptı: Kaptığı topu 3 pasta ağlara yolladı. Ljajic-Quaresma-Burak...
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Son derece estetik bir organizasyondu... Gol, Göztepe’nin bloklarını da parçaladı ve daha gel-gitli bir oyun izler olduk. Heyecan da arttı fakat iki taraf da kalecileri müşkül duruma düşürecek gol pozisyonu üretemedi. Beşiktaş, hücumda çok daha rahat boş alan bulsa da net pozisyon üretemedi, çok az şut çekti. Beşiktaş açıkçası 1 net pozisyondan 3 puan çıkardı.
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ÖYKÜ’LER iÇiN BAĞIŞA
BEŞİKTAŞLI oyuncular ısınmaya ‘Kök Hücre Bağışı Hayat Kurtarır! Öykü Arin’e Umut Ol’ yazılı bir pankartla çıktı. Başta Öykü olmak üzere, kök hücre bekleyen herkes için kayıtsız kalmayalım. Takımın bu pankartla çıkması için son dakika devreye girerek kampanyaya destek sağlayan Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner ve stat direktörü Ahmet Ateş’e de tebrikler.
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ŞENOL GÜNEŞ’i KUTLAMALI
ŞENOL Güneş’in Milli Takım’la resmen anlaştığı açıklandığında ve Beşiktaş ile de sezon sonuna kadar devam edeceğinin netleşmesinden bu yana en büyük kaygı şuydu: Siyah beyazlı takım konsantre olacak mı? Fakat, Beşiktaş’ta motivasyon kaybı yaşanmadı.
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Diyebilirim ki ligin ilk devresinde dahi siyah beyazlı futbolcular bu kadar konsantre olmuyordu maçlara. Bardağın dolu tarafından bakalım. Türkiye’de bu pek alışık olmadığımız bir durum. Evet, bir çok oyuncunun bireysel hedeflerinin olması da mücadeleyi bırakmamalarını sağlıyor ama Şenol Güneş’i de kutlamalı... Siyah beyazlı takım bu çizgiyi korursa, ikincilik için şansını güçlendirebilir. Vida savunmayı ayakta tutarken, Burak Yılmaz da olgun bir golcünün farkını bariz şekilde her maç ortaya koyuyor.