O isimleri sildi! Gidiyorlar...

Ligin ikinci yarısı görünen o ki kıran kırana geçecek. Takımlar transferlerini ve gönderilecek oyuncularını belirlemeye başladılar.
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Bazı oyuncular ise takımdan ayrılmasalar da belli ki formanın yüzünü bile göremeyecekler. Bazılarının ise ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte 4 büyüklerde teknik direktörlerini ligin ikinci yarısında kadro düşünmedikleri ve adeta sildikleri futbolcular...
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Galatasaray
Sarı Kırmızılılar da birçok takım gibi hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Fatih Terim'le yeni bir başlangıca hazırlanan Cim Bom'da iki oyuncu Antalya kampına götürülmedi.
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Tarık Çamdal
4 milyon 750 bin euroluk bonservis bedeliyle hala konuşuluyor. Kupa maçları dışında ligde oynayamıyor. O da Fatih Terim tarafından Antalya'ya götürülmedi ve ikinci kadroda düşünülmüyor. Tarık'ın henüz bir talibi de yok.
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Emrah Başsan
Antalyaspor'da yakaladığı çıkışın Sarı Kırmızılılar'da yanına bile yaklaşamadı. Birçok teknik direktörler çalışmasına rağmen kendisini hiç gösteremedi. Fatih Terim de onu kamp kadrosuna almadı. 2019'a kadar sözleşmesi var ve kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
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Iasmin Latovlevici
Karabükspor'daki iyi performansını Sarı Kırmızılılar'a taşıyamayan Latovlevici'nin Sivasspor'a transfer olma durumu var. Fatih Terim onu Antalya'ya götürdü ancak başarılı teknik adam çok daha agresif ve hızlı bir sol bek istiyor. Transfer çalışmaları sürüyor.
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Cedric Carasso
Frasnız kaleci, Muslera'nın gerisinde tecrübeli bir eldiven olması gerekçesiyle kadroya katılmıştı ancak beklentileri o da karşılayamadı. Gönderilmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe
Fenerbahçe de ikinci yarıya moralli bir biçimde hazırlanan takımlardan... Sarı Lacivertliler'de Aykut Kocaman ilk yarının son virajındaki yükselişten memnun. Kocaman ikinci ayrı için de kadroyu hazırlamaya başladı.
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Ozan Tufan
Kocaman'ın son dönemde forma vermediği Ozan Tufan hal ve tavırlarında değişikliğe gitmeyince adeta üstü çizildi. Kocaman, 22 yaşındaki oyuncuya kendisine takım bulmasını söyledi.
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Robin van Persie
Çalışmalarına Dereağzı Tesisleri'nde devam eden Van Persie transferinin gelecek hafta sonuçlanması bekleniyor.
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Fernandao
Brezilyalı golcü, Konya deplasmanında son snaiyede girdiği gol pozisyonunu değerlendirseydi belki çok farklı bir kaderi olacaktı ancak Kocaman onu da takımda düşünmüyor. Ancak gönderilmesi beklenen ilk golcü Van Persie... Hollandalı ayrılmadan Fernandao'nun gitmesi zor.
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Beşiktaş
Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, Negredo'nun yanına mutlaka bir forvet almak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş ilk yarıda yaşanan puan kayıplarının tekrarlanmasını istemiyor ve bazı oyunculara da neredeyse hiç forma vermesi beklenmiyor.
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Matej Mitrovic
4.2 milyon euroluk bonservis bedeliyle çok konuşulan ve performansıyla da tam bir hayal kırıklığı yaratan Matej Mitrovic'in bileti kesildi. Vida'nın gelmesiyle forma şansı iyice azalan Hırvat stoperin ikinci ayrıda forma giymesi beklenmiyor ancak Tosic'in muhtemel bir transferi de onun kaderini belirleyecek.
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Aras Özbiliz
Geldiğinden bu yana takıma hiç faydası olmadı. İkinci yarıda da forma giymesi mucizelere bağlı...
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Denys Boyko
Gelişi olay olmuştu ancak yediği birkaç hatalı gol onun formayı bir daha görmesini engelledi. Fabri ve Tolga Zengin varken formayı alması neredeyse imkansız. Şu anda Antalya'da değil ancak kısa süre içerisinde kampa katılacak.
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Trabzonspor
Rıza Çalımbay'ın takıma katılmasından itibaren müthiş bir çıkış yakalayan Bordo Mavililer'de şu an çok fazla sorun yok ancak Çalımbay'ın düşünmediği bir isim mevcut.
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Volkan Şen
Büyük yeteneğine rağmen Trabzonspor'da da çok fazla tutunamadı. Bu sezon 4 maça çıktı. İkinci yarıda kadroda düşünülmüyor. (Fanatik)