O gerçeği açıkladı... Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı istiyor!
Mehmet Demirkol, Kayserispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş'ın transfer harekatı için de flaş sözler sarfetti...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte, Mehmet Demirkol'un o çarpıcı açıklamaları ve geride bıraktığımız haftayla ilgili yorumları ve Şenol Güneş ile Burak Yılmaz için çarpıcı iddiası...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Belhanda net bir orta saha oyuncusu değil. Galatasaray rakip alana baskı ile gittiğinde Belhanda'dan katkı alabiliyor. Biraz daha orta saha oyuncusu istedi hoca ve Feghouli'yi onun için kullandı. Feghouli ile santrafor arkası serbest bir oyuncu katkısı alma şansın var. İlk 20 dakikadaki oyunu Feghoulisiz yapabilse Belhanda düşünülebilirdi. Belhanda en önde oynadığınız zaman etkili bir oyuncu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fatih Terim takımları baskı ile başlaması beklenir. İlk 25 dakikada maçı koparma üzerine planlandı. Rakibi psikolojik olarak kırmak. Kayserispor ilk yarıda Denayer-Serdar ikilisine baskı yapamadı."İlk 20-25 dakikada Galatasaray kırdı geçirdi ve Mariano sağ açıkta oynadı derdim ama normalinden çok daha defansif oynadı ve çok işe yaradı. Denayer'in pozisyonu enteresan hakem bir anda kırmızı kart gösterebilirdi. Top tamamen Umut'un kontrolünde değil sarı kart olabilir ama büyük sakarlık yani kırmızı çıksa?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Tarık Ongun çok iyi bir yardımcı hakemdir Şampiyonlar Ligi seviyesinde ama kaçırdı pozisyonu. Bazı oyuncular bir yaştan sonra kendilerine yeni bir oyun bulabilirler. Bütün yeteneğini o şekilde kullanmayı öğrendi mesela Pirlo gibi. İkinci yarının ilk 20 dakikası içinde Sapunaru'nun oyunu çok iyiydi. Galatasaray'ın ikinci yarıda baskı yemesinin bir çok sebebi olabilir mesela yorgunluk olabilir. Galatasaray'ın bana göre topyekün fiziksel bir problemi yok. Selçuk'tan mesela bahsediyorsa olabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray mesela ikinci yarıda kendi yarı sahasında rakibini durduramadı. Garry Rodrigues mesela geri dönüyor ama defansı bilmiyor. Asıl önemlisi Kayserispor her pozisyonda bir kişi fazla gitti. Galatasaray 2-0 önde iken bu kadar sayısal olarak üstünlüğü vermemesi lazımdı."Tolga bana göre iyi oynadı. Önce direnç sağlandı ve Donk'un girmesi ile artık çıkmaya başladı takım. Belhanda konusunda başta söylediklerimi destekleyen Feghouli'nin çıkıp yerine Tolga'nın girmesi oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe topu hızlı çevirme, alan boşaltma gibi hünerleri yok ama güçlü bir orta sahası var. Fenerbahçe rakibini savunmasına doğru itiyor. Bu kez Fenerbahçe rakibi kapatınca onu açamıyor. Mutlaka beklerin ve orta sahanın hücuma destek vermesi lazım. Oyuncunun öne top atacağına çok inancı yok. Bu oyuncu bunun için lazım. Fenerbahçe'nin oyunu karnını doyuruyor ama zevk almıyorsun.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'nin santrfor'u 14-15 dakika baskı durumunda iken topla buluşamamış. Zaten sorun burada. Soldado yine 7-8 dakika aynı dönem topla buluşamamış. Kalite ile alakalı sorun. Fenerbahçe'nin orta yapan isimlerinde bakıyoruz ya kalite yok yada kalitesi olsa da uygulaması çok zayıf. Çok mücadele ediyorlar ama ekstra birşeyler lazım. 100 binlerce mücadele edecek insan bulabilirsin. Giuliano yokken Valbuena'yı kenarda tutmak zor bir karar
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Medel bana göre çok iyi bir oyuncu ama o bölgede ihtiyacı yok. Oğuzhan'ın o bölgede iyi oynamasına ihtiyacı var. Bu kadar yetenekli oyuncular varken Oğuzhan neden bu oyuncular ile oynayamıyor. Bekler dahil herkes yetenekli. Vida ilk maçına çıktı ancak geriye doğru kaçtığı doğru. Medel-Vida aynı zamanda son dönemlerde Beşiktaş'ın 5.kez denediği stoper varyasyonu oldu. Bu kolay bir durum değil
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Negredolu dönemde bence hoca mutlaka bir santrfor bekliyordur. Koca bir ikinci yarıyı orada mücadeleye girecek bir oyuncu bekliyordur. Antalyaspor maçında performansını beğendim. Talisca'nın attığı kafa golünde savunmayı ön direğe çeken Negredo oldu. Zaten Negredo konusunda hoca tam ikna olmuş değil Burak Yılmaz'ı istiyordu. Yöneticiler son dönemde hayır diyemeyeceğimiz isimler alıyor. Nasri gibi Robinho'da geldi. Robinho bu ya!.. (Ajansspor)