O gerçeği açıkladı! 'F.Bahçe, Kuşadası'nda bitti, çünkü...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı lacivertliler tarihlerinde ilk kez düşme hattının içinde yer aldı. Spor yazarları ise Fenerbahçe'yi adeta yerden yere vururken, bir gerçek de su yüzüne çıktı...
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Fenerbahçe’nin maça iyi başladığını ama sonrasında rakibin oyunu ele geçirmesine engel olamadığını gördük. Defanstaki takım duruşunu hücumda gerçekleştiremedi. Hücuma az adamla çıkılması etkisiz kalmalarına neden oldu. İkinci yarı oyunda hakimiyeti kurmak adına etkili bir tablo bekledim ama gördüğüm tek şey, yine tek başına çabalayan Mehmet Ekici idi.
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ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Bu işin şakası kalmadı… Fenerbahçe şu anda 3 Temmuz Kumpası’ndan sonra tarihinin en büyük travmasının tam göbeğinde bulunuyor… Bu gidiş durdurulmazsa akıbet belli ve 3 Temmuz’u mumla aratacak günler bekliyor Türk Futbolu’nun devini.Diyeceksiniz ki, Ersun Yanal gelir bir galibiyet serisi her şeyi düzeltir! Hayır… O sadece travmanın şiddetini düşürür… Yaşanmışlar orada öylece kalır. Düşme hattında son tangonun etkileri yarın değilse on sene sonra görünür. Bakın bu sene ilköğretim ile lise arasında 17 milyon 858 bin çocuk okula başladı. Hangisi bu Fenerbahçe’yi benimseyecek? Kaç tanesi Fenerbahçe’den vaz geçecek acaba?
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GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Kaybedilen; maçlar veya puanlar değil, karşı koyma duygusu. Her şeyi ile bitmiş, tükenmiş ve saklanmaya başlamış bir grup var karşımızda. Perşembe günü Giresunspor'a karşı da aynı duyarsızlık veya güvensizlik hakimdi takımda.
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EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Yeter artık yeter! Konuşmayalım, Ali Başkan yeni geldi eleştirmeyelim dedikçe, "hiçbir şey yapmama" durumu devam ediyor. Kulüpte bu kadar temizlik yaptın Başkan. Neredeyse tüm profesyonelleri yenileriyle değiştirdin. Bu kadar işbilmez adamı bulabilmek hakikaten zor iş. Hele bu Comolli'yi nereden buldun Allah aşkına? Hadi sana gaz verdiler, getirdin. Bunca yanlışa rağmen neden göndermiyorsun? Bizim bilmediğimiz, göremediğimiz ne var Comolli'de?
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MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Fenerbahçe kendi seyircisi dışında kimseyi korkutmuyor. Bu hafta itibarıyla bütün maçları seyretmiş biri olarak ligin tartışmasız en kötü futbol oynayan takımı olduğunu söyleyebilirim. Boş pas yapıyorlar. Boşuna pas yapıyorlar. Santrfor performansı yok. Orta saha direnci yok. Takım boyu çok uzun. Yüksek yüzdeyle gol yiyorlar.
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EDİZ SIRAPINAR (MİLLİYET) - Fenerbahçe tarihinin en utanılacak gecelerinden biriydi dün... Farklı mağlubiyeti geçtik, asıl düşündürücü olan Fenerbahçe’nin artık sıradan bir Anadolu takımına dönüştürülmüş olması... Tabii buna takım da denilirse... Coşkusunu kaybetmiş, mazisini unutmuş, kimliğini yitirmiş bir ekip var artık karşımızda. Ne yönetimi, ne teknik heyeti, ne sportif direktörü, ne de oyuncusu nereye koştuklarının farkında... Efsane bitmiş ağlayanı yok...
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AHMET ÇAKAR (SABAH) - li Koç büyük ümitlerle takımın başına geldi... Sonra Comolli adlı bir adamı teknik patron yaptı... O Comolli tuhaf, manasız, dedikodulara mahal verecek bazı oyuncular aldı. Fenerbahçe'nin en iyi diyebileceğimiz bir grup oyuncusundan bazıları, Arabistan'a filan satılıyor. Aynı Ali Koç "Vizyon" dedi, "Avrupa'nın devlerinden biri olabiliriz" dedi sonra "Avrupa'ya da gitmeyelim" dedi. Teknik direktör Cocu'yu kovdu ama parasızlıktan sözleşmesini feshedemedi ve ligin neredeyse yarısı bittiğinde Fenerbahçe artık düşme hattına indi. Bu işin şakası yok.
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ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ) - Şunu diyebiliriz maç için; The End... Yani filmin sonu... Filmin yönetmeni Ali Koç... Reji sorumlusu Comolli... Başaktör Cocu... Yardımcı rolde Koeman...
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SERKAN AKCAN (FANATİK) - Fenerbahçe tarihinin en kötü lig performanslarından birini sergilerken sorunu kadroda değil hocada mı aramalıyız?
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Fenerbahçe bu maçı, dün 20:50’de Akhisar’da değil, cumartesi öğleden sonra Kuşadası’nda kaybetti. Fenerbahçe yönetiminin Ersun Yanal’la görüştüğü resmi olarak deklare edildiği anda, Koeman dönemi de artık fiilen sona ermişti.
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Fenerbahçe, Akhisar karşısında adeta bozguna uğradı.
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3-0'lık yenilgi sonrası Koeman'a da büyük tepki vardı.
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Sarı lacivertliler ilk kez düşme hattının içinde yer aldı.
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İstanbul’a hava yolu yerine takım otobüsüyle dönen Fenerbahçe için, Bursa, Yalova ve Samandıra'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.