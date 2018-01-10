O da gitti, gidiyor... Beşiktaş'tan bir veda daha!
Cenk Tosun'u, Everton'a satan siyah beyazlılar bir yıldızıyla daha yolları ayırmak üzere.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rekor bir para karşılığı Cenk Tosun'u, İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'a satan Beşiktaş, bir başka oyuncusunu daha pazarlıyor... Ancak bu isim Oğuzhan değil... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'e Fransız kancası... Cenk Tosun'u Everton'a satan Kartal'ın savunmadaki yıldızı Tosic'e talip çıktı. Beşiktaş'a sol bek olarak transfer edilen ancak stoper bölgesindeki performansıyla yıldızlaşan Dusko Tosic'e Fransız ekiplerinden Bordeaux ve St.Etienne talip oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezonun ilk yarısında Pepe ile birlikte iyi bir tandem oluşturan Tosic'in, Vida'nın da gelmesiyle birlikte durumu belirsizliğini korurken Bordeaux ve Saint Etienne, Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tosic'i takımda tutma isteğini belirtmesine rağmen yapılacak tekliften sonra durumun değişebileceği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın Tosic'i 10 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öne sürülürken bu konuda bu hafta sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş Yönetimi Tosic için yapılacak olan teklifi masaya yatıracak. Son kararı Başkan Fikret Orman verecek. (Takvim)