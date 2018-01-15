O da Aslan oluyor! Ya şimdi, ya sezon sonu...

Galatasaray transferde gaza bastı ve milli takımın yıldızıyla anlaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 4
Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu ile Galatasaray yönetimi el sıkıştı... Ancak, bu transferin ne zaman biteceği meçhul... O isim ya şimdi parçalıyı giyecek ya da sezon sonu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 4
Fatih Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı isimlerden biri olan Kaan Ayhan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Genç yıldız, Sarı-Kırmızılılar'la her konuda anlaşırken, şimdi gözler Düsseldorf'la yapılan pazarlıklara çevrildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 4
Eğer Galatasaray, Alman kulübünü ikna ederse Kaan hemen imzayı atacak. Düsseldorf ikna olmazsa gurbetçi oyuncu sezon sonu bedavaya gelecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 4
Kaan Ayhan transferi özetle mutlu sonla tamamlanacak. Yönetim genç oyuncuyu hemen kadroya katmak için uğraşıyor. Fatih Terim de oyuncuyu hemen istiyor. Ancak, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. (Takvim)