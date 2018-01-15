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Futbol

O da Aslan oluyor! Ya şimdi, ya sezon sonu...

Galatasaray transferde gaza bastı ve milli takımın yıldızıyla anlaştı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu ile Galatasaray yönetimi el sıkıştı... Ancak, bu transferin ne zaman biteceği meçhul... O isim ya şimdi parçalıyı giyecek ya da sezon sonu...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı isimlerden biri olan Kaan Ayhan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Genç yıldız, Sarı-Kırmızılılar'la her konuda anlaşırken, şimdi gözler Düsseldorf'la yapılan pazarlıklara çevrildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eğer Galatasaray, Alman kulübünü ikna ederse Kaan hemen imzayı atacak. Düsseldorf ikna olmazsa gurbetçi oyuncu sezon sonu bedavaya gelecek.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaan Ayhan transferi özetle mutlu sonla tamamlanacak. Yönetim genç oyuncuyu hemen kadroya katmak için uğraşıyor. Fatih Terim de oyuncuyu hemen istiyor. Ancak, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. (Takvim)

Kaan AyhanGalatasarayTransfer HaberleriFatih Terim

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