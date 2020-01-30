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Futbol
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 10:02, /

Nwakaeme'nin kartı iptal olur mu? Anderson Talisca...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi çok tartışılan 'kart iptali' konusu hakkında yazarımız Tahir Kum, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Tartışmalara sebep olan soru 'Nwakaeme'nin kartı iptal olur mu?'...

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Bugünün sorusu da “Nwakaeme’nin kartı iptal edilir mi, edilmez mi?” İsterseniz en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim, 'e-di-lemez'.

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Nedeni de Futbol Disiplin Talimatı 86’ya 3. maddesi ve emsal Talisca kararı! Çünkü bu konuda başvuru ilk değil.

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En tazesi, bundan tam 2 yıl önce, 16.2.2018 tarihinde oynanan Konyaspor -Beşiktaş müsabakasında hakem Alper Ulusoy’un Anderson Talisca’ya gösterdiği ‘saçma kart...’

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Beşiktaş Kulübü de cezalı duruma düşen ve Galatasaray maçında oynayamayacak olan Talisca için TFF’ye, “Ciddi ve aşikâr hakem hatası mevcuttur. Bu nedenle kartın kaldırılması talep edilmektedir” başvurusunda bulunmuştu.

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Ancak TFF bu talebi reddetmişti. Ret gerekçesi de talimatın açık ve net bir şekilde “Kartın iptali ancak şahısta hata yapılması halinde mümkündür” demesiydi.

6FIFA YAZI GÖNDERDi

FIFA YAZI GÖNDERDi

Tabii dün Beşiktaş’ın, bugün Trabzonspor’un dayanağı, geçmişte 2006-2008 arası Samsunsporlu kaleci Kerem, Beşiktaşlı Rüştü ve İbrahim Toraman ile Trabzonsporlu Barış Memiş’in kartlarının o günün federasyonu tarafından ‘kamuoyunun vicdanını rahatlatma’ gerekçesiyle (!) kaldırılmasıydı. 

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Ama bu keyfi hareket fazla uzun sürmedi. Her hafta onlarca kulübün kart iptali için federasyonunun kapısına dayanmasının ardından olaya FIFA el koymak zorunda kalmıştı.

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Ve FIFA 2008 yılında TFF’ye bir sirküler göndererek, talimatla bunun önüne geçilmesini talep etti.

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Bunun üzerine Disiplin Talimatı’nın 86. Maddesinin 3. Fıkrası, “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir” şekliyle düzenlenerek bu işin önüne geçildi.  

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