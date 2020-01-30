Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 10:02,
Nwakaeme'nin kartı iptal olur mu? Anderson Talisca...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi çok tartışılan 'kart iptali' konusu hakkında yazarımız Tahir Kum, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Tartışmalara sebep olan soru 'Nwakaeme'nin kartı iptal olur mu?'...
En tazesi, bundan tam 2 yıl önce, 16.2.2018 tarihinde oynanan Konyaspor -Beşiktaş müsabakasında hakem Alper Ulusoy’un Anderson Talisca’ya gösterdiği ‘saçma kart...’
Ancak TFF bu talebi reddetmişti. Ret gerekçesi de talimatın açık ve net bir şekilde “Kartın iptali ancak şahısta hata yapılması halinde mümkündür” demesiydi.
FIFA YAZI GÖNDERDi
Tabii dün Beşiktaş’ın, bugün Trabzonspor’un dayanağı, geçmişte 2006-2008 arası Samsunsporlu kaleci Kerem, Beşiktaşlı Rüştü ve İbrahim Toraman ile Trabzonsporlu Barış Memiş’in kartlarının o günün federasyonu tarafından ‘kamuoyunun vicdanını rahatlatma’ gerekçesiyle (!) kaldırılmasıydı.
Bunun üzerine Disiplin Talimatı’nın 86. Maddesinin 3. Fıkrası, “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir” şekliyle düzenlenerek bu işin önüne geçildi.
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