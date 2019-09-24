Nusret FIFA En İyiler Ödül Törenini salladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
FIFA tarafından 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 4. kez dağıtıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Barcelona'dan Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.
2
İşte o anlar...
France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 5 kez alan Arjantinli futbolcu, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak bu ödülü ilk defa kazanmayı başardı.
3
En iyi kadın futbolcu ödülünü, Reign Kulübü ve ABD Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Megan Rapinoe aldı.
4
- Yılın teknik direktörü Klopp
İngiliz kulübü Liverpool'un başında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alman Jürgen Klopp, Josep Guardiola (Manchester City) ve Mauricio Pochettino'nun (Tottenham) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.
5
Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Jill Ellis aldı. Liverpool'dan Brezilyalı Alisson Becker, yılın erkek kalecisi, Atletico Madrid'de oynayan Hollandalı Sari van Veenendaal da yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Macaristan liginde Debrecen forması giyen Daniel Zsori'ye gitti.
6
FIFA Fair Play Ödülü'nü, İngiltere Championship ekibi Leeds United'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa kazandı. Arjantinli teknik adam, 1-1 biten maçta, takımının Aston Villalı bir futbolcu sakatlık yaşadığı sırada gol atması nedeniyle oyuncularına bilerek gol yemeleri için talimat vermişti. FIFA Taraftar Ödülü ise otistik ve görme engelli oğlunu Palmeiras Kulübünün maçlarına götürerek, karşılaşma boyunca sahada olanları ona anlatan Brezilyalı Silvia Grecco'ya verildi.
7
- Yılın 11'leri
FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:
Erkekler
Kaleci: Alisson Becker (Liverpool/Brezilya)
Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool/Hollanda), Matthijs de Ligt