Nuri Şahin bombası! İmza çok yakın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan tecrübeli oyuncu, fikrini değiştirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli yıldız rotayı Türkiye'ye çevirdi... Devlerden biriyle sıcak temas halinde olan Nuri Şahin, imza için de geri sayıma geçti... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertli kulüpten sürpriz bir atak geldi. Fener yönetiminin, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçtiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' deduği belirtildi. 1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor. 30 yaşındaki Nuri Şahin orta sahada görev yapıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi. Nuri Şahin Dortmun'dan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti. (Takvim)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Zinedine Zidane'ın muhteşem hikayesi burada! Real Madrid Teknik Direktörü olarak başarıdan başarıya koşan Zinedine Zidane, futbolculuk kariyeriyle de dünya futboluna damgasını vurmuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...