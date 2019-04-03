Galatasaray'da transfer çılgınlığı! 8 ayrılık 6 transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Buna göre sarı kırmızılılar, 8 isimle yollarını ayıracak. Listede transferi gerçekleşecek 6 sürpriz isim bulunuyor.
2/18
Selçuk İnan
3/18
Badou Ndiaye
4/18
Eren Derdiyok
5/18
Martin Linnes
6/18
Sinan Gümüş
7/18
Henry Onyekuru
8/18
Semih Kaya
9/18
Muğdat çelik
10/18
Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği isimler şu şekilde:
11/18
BRUMA
Onyekuru'yu Everton'dan kiralayamaması durumunda rotasını yeniden Bruma'ya çevirecek olan Galatasaray, Portekizli yıldızın kiralanması için Leipzig ile görüşmelere başlayacak. Leipzig'te düzenli olarak forma şansı bulamayan ve Galatasaray'a dönmeye sıcak bakan Bruma'yı iknada sorun yaşamayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, Alman kulübünü kiralma formülüne razı etmeye çalışacak.
12/18
DOUGLAS
Mariano'nun yüksek maaşından dolayı yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Linnes ile de sözleşme süresi ve şartları üzerinde anlaşma sağlayamadı. En azından şimdilik Mariano ve Linnes opsiyonlarının devre dışı kalmasıyla, rotasını Sivasspor ile kiralık sözleşmesi bitecek olan (Barcelona ile sözleşmesi sona eriyor) Douglas ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, büyük bir sürpriz olmazsa Brezilyalı sağ beke imza attıracak.
13/18
GÖKHAN AKKAN
Fernando Muslera'ya alternatif olabilecek yerli bir kaleci transferi planlayan Galatasaray, Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Gökhan Akkan'ın transferi için nabız yokluyor.
14/18
TREZEGUET
Ara transfer döneminin son gününe kadar Trezeguet'in transferi için Kasımpaşa ile görüşen Galatasaray, talep edilen bonservis bedeli ve takas alternatiflerine yaklaşılmamasının ardından masadan kalkmıştı. Sezon sonunda Onyekuru'nun ayrılacak olması ve Feghouli için reddedilemeyecek bir teklif olasılığı Galatasaray'da Trezeguet opsiyonunu açık tutuyor.
15/18
HECTOR HERRERA
Galatasaray, N'Diaye'yi bir yıl daha kiralayamama ihtimaline karşılık Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki Hector Herrera'yı gündeminde tutuyor. Transfer opsiyonlarını açık tutmak için Porto ile olan sözleşmesini yenilemeyen Herrera için İngiltere ve İspanya'dan tekliflerin olması Galatasaray'ın transfer planlarını zora sokuyor.
16/18
GÖKHAN TÖRE
Galatasaray'da transfer gündeminde Gökhan Töre de var... Sezon başında da adı Sarı- Kırmızılı kulüple anılan 27 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kulübü Beşiktaş'la ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sert bir açıklama yayınlayan Töre'nin, sezon sonunda bağlarını koparmaya hazırlandığı, menajerleri vasıtasıyla Galatasaray'a haber yolladığı da iddia edildi.Terim'in oyun tarzını beğendiği Töre, sezon bitiminde bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a imza atabilir..
17/18
"Bu böyle gitmez"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 sona eren EY Malatyaspor maçı sonrası konuştu. Terim, kendisine yöneltilen 'Kulüplerin ekonomik sorunları' ile ilgili soruya böyle yanıt verdi...